О качестве питьевой воды весной

Весной тает снег, и ручьи вымывают скопившиеся за зиму мусор и грязь прямо в реку, поэтому водопроводная вода содержит реагентов больше, чем обычно. И, хотя хлор и обладает функцией высокого обеззараживания воды, он неизменно остается вредным химическим веществом.

Жители Алтайского края по-разному очищают такую воду: пользуются бытовыми фильтрами, устанавливают дорогие системы очистки или просто отстаивают и кипятят.

Помогают ли эти меры получить полезную, а самое главное, безопасную воду для питья?

Очистка воды бытовыми фильтрами имеет существенный недостаток. Такие фильтры пропускают хлорорганические соединения. Если в воде содержатся углеводороды, то могут образовываться соединения, еще более токсичные, чем сам хлор. Например, анилин в воде образует с хлором 12 новых соединений, из них 6 — канцерогены и мутагены. Известно несколько десятков таких веществ, способных с хлором образовывать более токсичные соединения. И с развитием промышленности их количество растет из года в год.

Может, последовать совету удалять лишний хлор из воды путем отстаивания? По результатам научных исследований, после отстаивания воды в течение 2 часов количество хлорорганических соединений уменьшается всего на 10%, даже после 24 часов отстаивания более 25% из них продолжает фиксироваться в пробах.

Есть и третий способ удаления вредного хлора из воды — кипячение. Казалось бы, вскипятили воду — и вуаля, чистая питьевая вода готова. Но и в данном случае не все так просто. При повышении температуры повышается реакционная способность хлора (не забываем, что хлор — химический элемент, ядовитый газ). И что мы получаем при кипячении? Верно — новые хлорорганические соединения!

Может быть, стоит выбирать не очищенную, а изначально чистую воду?

Для производства воды «Легенда жизни» используется артезианская вода, которая надежно защищена глубиной скважин от внешних воздействий. Такая вода изначально чиста. На нашем производстве хлорирование категорически запрещено. Поэтому токсичных веществ в «Легенде» не может быть в принципе.

Система подготовки выстроена таким образом, чтобы максимально сохранить природную пользу воды. Состав «Легенды» сбалансирован и удовлетворяет потребности организма человека в жизненно важных макро- и микроэлементах. Ни один фильтр сегодня не способен добиться такого высокого качества воды.

«Легенда жизни» независимо от времени года и паводка стабильно безопасна и чиста.

Пить ли изначально чистую воду или уже очищенную? На этот вопрос каждый должен ответить сам, если действительно заботится о своем здоровье и благополучии близких.