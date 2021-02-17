О наиболее востребованных видах ремонта

Принимая решение сделать дома ремонт, нужно знать, что есть несколько разновидностей, отличающихся между собой по качеству и количеству выполненных мероприятий. Можно остановить выбор на капитальном, косметическом, авторском с проработкой дизайн-проекта либо на перепланировке со сносом стен. По причине того, что ремонт — это удовольствие недешевое, помимо предпочтений заказчика, на стоимость влияет выделенный бюджет.