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О наиболее востребованных видах ремонта

Принимая решение сделать дома ремонт, нужно знать, что есть несколько разновидностей, отличающихся между собой по качеству и количеству выполненных мероприятий. Можно остановить выбор на капитальном, косметическом, авторском с проработкой дизайн-проекта либо на перепланировке со сносом стен. По причине того, что ремонт — это удовольствие недешевое, помимо предпочтений заказчика, на стоимость влияет выделенный бюджет.

Квартира, ремонт, дача.
Квартира, ремонт, дача.
Источник: kvartira.mirtesen.ru

Итак, косметический — это бюджетный и наиболее простой вид работ. Отделка выполняется без затрагивания сетей сантехники и электрики, а также всех конструктивных составляющих в целом. Главной задачей здесь становится удаление погрешностей, которые наметились во время эксплуатации жилища.

Самым дорогим и непростым видом ремонта считается капитальный. Подразумевает замену главных элементов помещения и устаревших систем коммуникации. Чаще всего это провода, водопровод, канализация и так далее. Нелишним включить сюда проведение штукатурных, малярных операций, демонтаж старых окон, дверей, а также установку на их место новых конструкций. Допускает создание составляющих, которые меняют вид квартиры. Новый интерьер формируется с помощью арок, ниш, колонн и других декоративных изделий.

Не менее востребованным считается евроремонт, предусматривающий обязательный дизайнерский подход от kvartira.mirtesen.ru, деление помещений на зоны с применением нанотехнологий и современного сырья.

Есть еще один вид ремонта — «под ключ». Собственник помещения не принимает никакого участия в мероприятиях. От выбора и покупки строительных материалов до заключительной стадии — всю ответственность берут на себя исполнители ремонта под ключ.

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