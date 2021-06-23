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Потребитель

О новых видах мошенничества рассказал представитель Visa

Восстановление экономической активности спровоцировало повышение активности мошенников.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

И злоумышленники стали выманивать у россиян деньги, предлагая оформить беспроцентный кредит, сообщил РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», — отметил Бернер.

Злоумышленники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. Полученные сведения используют для списания средств.

Также мошенники выманивают средства и реквизиты с помощью фальшивых сайтов, где можно купить маски и антисептики с большими скидками, пишет bfm.ru. Основная задача таких сайтов — денежные переводы мошенникам или выманивание платежных реквизитов.

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