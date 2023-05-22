О пользе алкоголя рассказал профессионал

Спиртное может благотворно влиять на организм здорового человека, считает врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург, пишет "Мослента".

Небольшие дозы алкоголя благотворно действуют сердечно-сосудистую систему. Так, красное вино текучесть крови. Оно также улучшает ее липидный состав.

Небольшие дозы спиртного повышают уровень дофамина в головном мозге. И люди лучше видят цели, перспективы, также повышается настроение.

Эксперт рассказал об этом в видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Между тем в Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. А также собираются полностью запретить продажи крепких спиртных напитков в праздничные дни.

На данный момент возраст запрета продажи крепких спиртных напитков составляет 18 лет. Такое решение связывают с повышением призывного возраста. Также члены Общественной палаты предлагают запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. В особенности в День знаний и в Международный день защиты детей.