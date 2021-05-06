О популярном медицинском мошенничестве рассказал российский сенатор

Россияне стали часто получать мошеннические приглашения по телефону на якобы бесплатное медицинское обследование, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый.

Он пояснил, что большинство таких звонков исходит от недобросовестных частных структур.

«Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», — объяснил сенатор.

По его словам, существуют страховые представители, действующие в рамках системы ОМС, пишет Lenta.ru.

Одной из их задач является привлечение людей на профилактические осмотры в поликлиники, и они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан.