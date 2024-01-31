О популярности водки в России рассказал нарколог из Минздрава

Популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который можно приравнять к кратковременному наркозу, и экономической выгодой, так как один градус водки стоит меньше других алкогольных напитков, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, сообщает РИА Новости .

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических: если посчитать, сколько стоит один градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — рассказал Брюн.

Кроме того, употребление водки ведет к быстрому опьянению, а чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, получить кратковременный наркоз, пояснил нарколог.

Крепкие напитки, в том числе водка, не помогают расслабиться, а, наоборот, стимулируют человека к активным действиям, уверен эксперт.

«Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино, очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина», — отметил Брюн.

Потребление

Водка по-прежнему остается очень популярным алкогольным напитком в северных странах, в том числе и в России, подчеркнул специалист. Однако в целом в РФ потребление алкоголя снижается — за последние 10 лет примерно в два раза, пишет bfm.ru.

Больше всех крепкие алкогольные напитки потребляют в северных регионах страны, в процентном соотношении пьют больше мужчины, сообщил нарколог.