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О режиме работы Россельхозбанка в период между майскими праздниками

В период с 4 по 7 мая АО «Россельхозбанк» будет обслуживать клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай в обычном режиме.

Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж, в том числе с учетом эпидемиологической обстановки, размещается на сайте банка.

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