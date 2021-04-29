О режиме работы Россельхозбанка в период между майскими праздниками

Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж, в том числе с учетом эпидемиологической обстановки, размещается на сайте банка.
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В период с 4 по 7 мая АО «Россельхозбанк» будет обслуживать клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай в обычном режиме.
Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж, в том числе с учетом эпидемиологической обстановки, размещается на сайте банка.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter