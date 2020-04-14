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О росте тарифов на связь предупредили россиян

Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти выше прогнозов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный TelecomDaily.

Телефон.
Телефон.
СС0

По оценкам конца 2019 года, связь в 2020 году могла подорожать на 10%. Согласно новому опросу, 38% операторов считают, что тарифы вырастут на 10−15%, 24% опрошенных считают, что более, чем на 20%. Лишь 13% респондентов допустили, что цены сохранятся на прежнем уровне.

Основными факторами, влияющими на бизнес, участники опроса назвали ухудшение экономической ситуации в России и падение платежеспособного спроса.

Они также отметили рост курса валют и рост арендных платежей.

Важным аспектом является потеря операторами связи значительной части заказчиков среди компаний малого и среднего бизнеса, выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30−40%.

На расходы операторов связи также влияет рост трафика, составивший за последние недели 30−50%, пишет bfm.ru. Увеличение нагрузки требует модернизации сетей, которой мешает снижение курса рубля и задержки в поставках оборудования из Китая.

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