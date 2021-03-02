О сдерживании цен договорились производители мяса птицы и яиц

Производители мяса птицы (входят в Национальный союз птицеводов) договорились о сдерживании роста цен на свою продукцию, сообщает ТАСС .

«Ключевые представители отрасли… отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

Для мониторинга ситуации на птицеводческом рынке ведомство создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли, говорится в сообщении главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС, считают в ведомстве, пишет bfm.ru.

Для стабилизации цен правительство приняло ряд мер: ввело квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) накануне начала проверять обоснованность повышения цен на мясо птицы и яйца.