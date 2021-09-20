О сезонных мерах предосторожности рассказали в ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

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Как определить , есть тяга в дымоходе и вентиляционном канале или нет

Нужно поднести тонкую полоску бумаги к смотровому отверстию топки и решетке вентиляционного канала. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки, то тяга есть, если откланяется в обратную сторону, то тяги нет. В этом случае пользоваться печью или отопительным котлом без прочистки дымохода нельзя.

— Запрещено использование газоиспользующего оборудования при отсутствии тяги в вентканалах, притока свежего воздуха, необходимого для сжигания газа, недопустимо отключение автоматики безопасности, оставление газоиспользующего оборудования без присмотра во время работы, — говорит генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин.

Перед розжигом горелок необходимо обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания. Следует подержать топку печи и духового шкафа открытой в течение 3−5 минут. После прекращения пользования газом нужно закрыть краны на газоиспользующем оборудовании.

При внезапном прекращении подачи газа следует немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и кран на газопроводе перед прибором, сообщить в аварийную газовую службу диспетчеру ООО «Газпром газораспределение Барнаул».