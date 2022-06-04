4 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

О сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры

Продавцы бытовой техники и электроники сообщили о сокращении ассортимента после ухода из России зарубежных компаний и трудностях в поставках комплектующих, пишет РБК.

Утюг.
Утюг.
CC0

Больше всего сокращение наблюдается в категориях с максимально высокой долей европейских, корейских и американских брендов, а именно в посудомоечных машинах, духовых шкафах, встраиваемых холодильниках, телевизорах, смартфонах, ряде марок пылесосов.

Максимально сократился ассортимент Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что делают все возможное для обеспечения максимально широкого ассортимента и привлекательности цен на бытовую технику и электронику.

По информации издания, освобождающиеся на рынке места занимают бренды из Турции и Китая.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость