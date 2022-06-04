О сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры

Больше всего сокращение наблюдается в категориях с максимально высокой долей европейских, корейских и американских брендов, а именно в посудомоечных машинах, духовых шкафах, встраиваемых холодильниках, телевизорах, смартфонах, ряде марок пылесосов.
Максимально сократился ассортимент Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.
В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что делают все возможное для обеспечения максимально широкого ассортимента и привлекательности цен на бытовую технику и электронику.
По информации издания, освобождающиеся на рынке места занимают бренды из Турции и Китая.