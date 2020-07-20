О том, что такое теплый пол

Каждый мечтает иметь дом, в котором будет царить теплая и уютная атмосфера. Когда разговор заходит о выборе системы отопления, многие рассматривают теплый пол.
Тепло при подогреве пола идет вверх, а высокий режим находится внизу. Благодаря серьезной площади отдачи тепла, для подогрева будет достаточно 28 градусов. При таком подходе не будет конвекционных потоков и пыли. В сооружениях с такими полами люди не так часто болеют.
Специфика электрического теплого пола
- В отличие от отопления радиаторного типа, которая создает конвекционные потоки, где тепловая энергия идет вверх, а после чего возвращается вниз, обогрев с помощью такой системы осуществляется равномерно. Проще говоря, разница в режиме является минимальной.
- При помощи терморегуляторов, предусмотренных в конструкции, можно задать в каждом помещении определенный температурный режим. Некоторые устанавливают расписание, согласно которому начинает греться за несколько часов до прихода собственников.
- Пол не забирает полезное пространство и не портит имеющийся интерьер. Кроме того, в данном случае можно говорить об облегчении ремонта на стенах — во время оклейки обоев не будет абсолютно никаких препятствий в виде видимых составляющих.
- Создание в помещении оптимального микроклимата, который не причиняет абсолютно никакого вреда тем, кто имеет проблемы с легкими. Такие решения допускается монтировать на каждое основание покрытия.
- Перспектива установки как в виде главного, так и в виде дополнительного отопительного источника.
- Абсолютная безопасность для людей, что для многих имеет основополагающее значение.
Водяные модели имеют такие положительные стороны как:
- Экономичность. Энергопотребление в жилых строениях снижается приблизительно на тридцать процентов благодаря невысокому режиму температуры теплоносителя. Если установить такие решения в помещениях с внушительной площадью, сэкономить в отопительный сезон можно на шестьдесят процентов.
- Комфорт. Равномерное прогревание комнаты от напольного покрытия предоставляет возможность говорить о создании оптимальных условий для самочувствия. Кроме того, по таким поверхностям достаточно приятно ходить босыми ногами и играть с детками.
- Безопасность. Нагревательные составляющие, которые скрыты, делают помещение максимально безопасным, а также полностью исключаются риски травмирования контактирования с носителями тепла.
- Привлекательный внешний вид интерьера. Отсутствие заметных элементов делает легче работы по проектированию и составлению дизайна. То есть, в данном случае отсутствуют помехи в виде батарей, которые очень часто нужно прятать за панели.
Подобрать и заказать теплый пол можно у компании Антилед-Групп.