О том, как получить лицензию Министерства Культуры

Лицензия Министерства Культуры позволяет исполнителю выполнять определенные разновидности работ. Если документа нет, могут наметиться серьезные проблемы. К тому же, отсутствие документа не позволит выполнять следующие виды работ:
- анализ и оценка определенных видов памятников, которые ориентированы на установление наличия либо отсутствия разрушений и отклонений от тех требований, которые были приняты законодательством;
- реконструкция ансамблей, которые представляют собой историческую ценность;
- восстановительные работы по отношению к многочисленным конструкциям, во время создания которых использовались старые техники и приемы обработки сырья.
Почему нужно получить Лицензию министерства культуры?
Надобность получения лицензирования государства продиктована гарантией защиты культурного наследия от действий мошенников и недобросовестных предпринимателей, которые для выполнения определенного перечня процедур пренебрегают законом.
Нужно отметить, что не раз рассматривался вопрос о том, чтобы государственное лицензирование поменяли на более лояльный вариант. Однако практика показывает, что до настоящего времени указанная идея не зашла за рамки обсуждения. Иными словами, в настоящее время членство в СРО реставраторов представляет собой преимущество для компании, в то время как наличие реставрационной лицензии Минкульт — это обязанность для таких компаний и предпринимателей.