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О том, как получить лицензию Министерства Культуры

В последнее время современные пользователи активно рассматривают такой документ как лицензия министерства культуры. Это разрешение определенного образца, которое необходимо получить на конкретный вид работ, включая реставрационные работы. Важно отметить, что лицензия оформляется непосредственно уполномоченными государственными органами. Что касается срока действия такого вида бумаг, он не имеет границ, что для многих имеет определяющее значение при оформлении. Период получения составляет сорок пять дней — как правило, во время этого срока наблюдается рассмотрение предложенного пакета бумаг и справок в Минкульт. Нельзя не сказать также о подготовке и подаче бумаг.

Как получить лицензию Министерства Культуры.
Как получить лицензию Министерства Культуры.
Фото предоставлено рекламодателем.

Лицензия Министерства Культуры позволяет исполнителю выполнять определенные разновидности работ. Если документа нет, могут наметиться серьезные проблемы. К тому же, отсутствие документа не позволит выполнять следующие виды работ:

  • анализ и оценка определенных видов памятников, которые ориентированы на установление наличия либо отсутствия разрушений и отклонений от тех требований, которые были приняты законодательством;
  • реконструкция ансамблей, которые представляют собой историческую ценность;
  • восстановительные работы по отношению к многочисленным конструкциям, во время создания которых использовались старые техники и приемы обработки сырья.

Почему нужно получить Лицензию министерства культуры?

Надобность получения лицензирования государства продиктована гарантией защиты культурного наследия от действий мошенников и недобросовестных предпринимателей, которые для выполнения определенного перечня процедур пренебрегают законом.

Нужно отметить, что не раз рассматривался вопрос о том, чтобы государственное лицензирование поменяли на более лояльный вариант. Однако практика показывает, что до настоящего времени указанная идея не зашла за рамки обсуждения. Иными словами, в настоящее время членство в СРО реставраторов представляет собой преимущество для компании, в то время как наличие реставрационной лицензии Минкульт — это обязанность для таких компаний и предпринимателей.

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