О том, как получить лицензию Министерства Культуры

В последнее время современные пользователи активно рассматривают такой документ как лицензия министерства культуры. Это разрешение определенного образца, которое необходимо получить на конкретный вид работ, включая реставрационные работы. Важно отметить, что лицензия оформляется непосредственно уполномоченными государственными органами. Что касается срока действия такого вида бумаг, он не имеет границ, что для многих имеет определяющее значение при оформлении. Период получения составляет сорок пять дней — как правило, во время этого срока наблюдается рассмотрение предложенного пакета бумаг и справок в Минкульт. Нельзя не сказать также о подготовке и подаче бумаг.