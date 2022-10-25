О возможной причине глобального сбоя в работе WhatsApp рассказал эксперт

Проблемы в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) начались примерно в 9:15 мск. Сбой мог быть связан с тем, что программное обеспечение, необходимое для работы мессенджера, вышло из строя, считает Кусков.

Он предположил — неполадки в работе WhatsApp могли произойти из-за того, что трафик «пошел другим путем», указывает Lenta.ru/

Утром 25 октября число сообщений о проблемах в работе сервиса резко возросло. Мессенджер перестал отправлять сообщения.

Проблемы наблюдаются как веб-версии, так и в мобильном приложении. С подключением к сервису также возникают проблемы.