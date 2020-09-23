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Об опасности голосовых помощников рассказал основатель сервиса разведки утечки данных

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян раскрыл главную опасность голосовых помощников, пишет «Прайм».

Владимир Путин в "Яндексе".
Владимир Путин в "Яндексе".
kremlin.ru

Голосовой помощник постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и может записать все, что происходит рядом, рассказал эксперт.

При этом большинство помощников отправляют в той или иной форме информацию в компанию, которая их создала.

Специалист подчеркнул — уже в самой компании данные пользователей могут храниться неограниченный срок и обрабатываться третьими лицами, которые не всегда придерживаются политики конфиденциальности.

Голосовые помощники зачастую собирают всю информацию об операционной системе компьютера или смартфона.

Неадекват

И всегда существует опасность неадекватных действий такого помощника, который руководствуется нечеткой логикой, пишет Lenta.ru. Так, если помощник подключен к умному дому или сигнализации, то он может отключить систему охраны или включить отопление в пустом доме.

Ранее в в виртуальном голосовом помощнике компании Amazon Алекса обнаружили уязвимость, с помощью которой взломали систему. Это поставило под угрозу безопасность данных жителей 200 млн домов.

Владимир Путин в &quot;Яндексе&quot;.
Владимир Путин в «Яндексе».
kremlin.ru

Путин и Алиса

В 2017 году президент РФ Владимир Путин в «Яндексе» познакомился с «Алисой» и поговорил с машинным интеллектом.

На тот момент одной из новых разработок «Яндекса» был голосовой помощник «Алиса». Алиса рассказала президенту про погоду и местонахождение. В свою очередь, Путин поинтересовался: «Тебя здесь не обижают?» и поговорил с машинным интеллектом про фотографии котиков в интернете.

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