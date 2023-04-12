Об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Специалисты Роскачества рассказали об опасной тенденции, которая наблюдается в последнее время на популярных интернет-платформах, пишет PRIMPRESS.

Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах.

Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты.

Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту.

И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян. Маркетплейс убрал возможность оплатить товар наличными деньгами в пункте выдачи заказов или при получении от курьера — только онлайн.

Ozon тоже заявил о прекращении работы одной из функций. Теперь для покупателей, которые обновят приложение, пропадет кнопка «Купить в один клик».