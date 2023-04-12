Об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах.
Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты.
Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту.
И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.
Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян. Маркетплейс убрал возможность оплатить товар наличными деньгами в пункте выдачи заказов или при получении от курьера — только онлайн.
Ozon тоже заявил о прекращении работы одной из функций. Теперь для покупателей, которые обновят приложение, пропадет кнопка «Купить в один клик».