Любая организация нуждается в профилактических мерах безопасности, так как профилактика — это лучшее средство защиты от чрезвычайных ситуаций. Круглосуточная охрана требуется почти везде для обеспечения порядка на территории, сохранности материальных ценностей и документов, контроля за сотрудниками и посетителями, для предупреждения утечки информации.

Обеспечение безопасности на объекте. ЧОП «ЛЕГИС»

Но есть и исключения. Например, в случае, если вам нужна офисная охрана в большом бизнес-центре, можно ограничиться установкой видеонаблюдения, тревожной кнопки и сигнализации.

Контроль рабочего времени

Необходимость учета рабочего времени упрощается при использовании современных технологий. Установка сканера для считывания биометрических данных позволяет идентифицировать личность работника. Это поможет автоматизировать и ускорить многие рабочие процессы.

Защита материальных ценностей и информации

Организация безопасности на предприятиях для большинства объектов состоит из поста физической охраны, обеспечения контроля доступа, системы видеомониторинга. В зависимости от специфики организации возможно дополнение стандартной схемы другими компонентами: от датчиков движения до системы пожаротушения. Изучив подробности на стр. www.legis-s.ru/services/ohrana_obektov/, можно подобрать оптимальный комплекс.

Охрана материальных ценностей обеспечивается не только силами охранников, но и системой сейфов, установкой сигнализации на специальные хранилища техники и документов.

Защита информации — явление довольно новое. Специалисты гарантируют охрану компьютерных баз данных не только на материальных носителях, но и в специальных облачных хранилищах. Защитное программное обеспечение всегда должно находиться под неусыпным контролем IT-специалистов.

Охрана различных объектов

Профессиональные охранники сориентированы на защиту различных видов недвижимости: строящиеся объекты, коммерческая недвижимость, образовательные и медицинские учреждения, помещения сферы услуг и торговли. Каждый тип имеет свою специфику организации безопасности. Например, необходимость сопровождения ценностей или сотрудников, поддержание порядка на массовом мероприятии. Поэтому сотрудники охранного агентства проходят регулярные курсы повышения квалификации, имеют все необходимые сертификаты и разрешения (в том числе и на использование огнестрельного оружия).