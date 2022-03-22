Обычные причины необычных сумм за электричество. Объясняем, почему у барнаульцев изменились счета за свет в январе

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Пришла квитанция на необычно большую сумму. У нас увеличился тариф?

Нет, тариф на электроэнергию в 2022 году в Алтайском крае не изменился, он остается прежним до 1 июля. У необычной суммы могут быть две причины.

Во-первых, в декабре 2021 года контролеры горэлектросети проверили показания абонентов. После сверки они выяснили: у части абонентов накопился долг.

Во-вторых, сбой новой программы расчетов за электричество, которую запустили энергетики в январе. При выгрузке сведений в систему «Город» могла произойти ошибка. Энергетики продолжают отлаживать ее работу и устраняют все ошибки.