Обычные причины необычных сумм за электричество. Объясняем, почему у барнаульцев изменились счета за свет в январе

Нет, тариф на электроэнергию в 2022 году в Алтайском крае не изменился, он остается прежним до 1 июля. У необычной суммы могут быть две причины.
Во-первых, в декабре 2021 года контролеры горэлектросети проверили показания абонентов. После сверки они выяснили: у части абонентов накопился долг.
Во-вторых, сбой новой программы расчетов за электричество, которую запустили энергетики в январе. При выгрузке сведений в систему «Город» могла произойти ошибка. Энергетики продолжают отлаживать ее работу и устраняют все ошибки.
Не все барнаульцы снимают показания счетчика — им удобнее оплачивать «по среднему». Например, платят за 150 квт-часов в месяц, а по факту «сжигают» 200. Долг накопился — его включили в январскую квитанцию.
В БГЭС привели и другой пример. Барнаулец каждый месяц вносил оплату «приблизительно»: в сентябре за 66 квт-часов, в октябре за 85 и т.д.
При этом его среднее потребление за предыдущие месяцы — 166 квт-часов. Получается, он каждый месяц платил меньше, чем нужно.
Но и это еще не все. В августе 2021 года и январе 2022-го его посетили контролеры БГЭС. Они сняли показания счетчика и зафиксировали: в этот период он «сжигал» в среднем по 223 квт-часа (а не 166!).
Итого: к январю накопился долг за 861 квт-час — это чуть больше 3,8 тыс. рублей.
Если не хотите каждый месяц снимать показания и платить по среднемесячному потреблению — оплачивайте счет в полном объеме.
Но имейте в виду: два раза в год сотрудники БГЭС сами снимут показания вашего счетчика, проверят, сколько вы «нажгли» киловатт-часов и сделают корректировку квитанции. Не исключено, что вам придется дважды в год доплачивать.
Если же вы каждый месяц снимаете показания счетчика, то, во-первых, делайте это вовремя (с 21 по 25 число) и, во-вторых, вовремя оплачивайте весь объем.
Может случиться, что вы не согласны с суммой в квитанции. А причиной этого мог стать сбой программы.
Если вы каждый месяц снимаете показания и точно знаете, сколько «нажгли», оплатите именно эти киловатт-часы, не больше. Сделать это надо до 31 марта. Пеню вам не начислят — такое решение принято в Барнаульской горэлектросети.
А затем обратитесь в горэлектросеть (как обратиться — см. ниже). Энергетики вышлют к вам контролера. И если некорректное начисление подтвердится, в квитанцию внесут исправления.
В горэлектросети все же советуют не игнорировать оплату электроэнергии ни за январь, ни за февраль. Мораторий на пеню до 31 марта действует только на этот период платежей и не распространяется на долги, накопленные до 1 января 2022 года.
Если же долг накоплен до 1 января, на него продолжают начислять пеню. Учитывая новую ключевую ставку Центробанка, это может быть весьма солидная сумма.
Энергетики готовы вернуть деньги по вашему заявлению, если сумма переплаты превысила среднемесячное начисление. Детализацию счета можно посмотреть в личном кабинете «Барнаульской горэлектросети».
Но есть и другой вариант — он предусмотрен «Правилами предоставления коммунальных услуг» (постановление правительства РФ № 354, пункт 61): «Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов».
Такой случай тоже зафиксировали — абоненту, который всегда вовремя и в полном объеме платил за электрэнергию по счетчику, пришел счет… на минус 31 тыс. рублей. Тут единственный путь — обратиться в горэлектросеть: ошибку оперативно исправят.
В энергокомпании объяснили: программный комплекс охватывает более 240 тыс. лицевых счетов, ошибки есть, но точечные — менее, чем у 1% абонентов.
Энергетики находят эти ошибки сами или по обращениям потребителей. Так что внимательно изучайте свои квитанции и не молчите, если нашли неточность.
Лично приходить совсем не обязательно. Можно подать заявление в свободной форме по электронной почте bges@bges.ru или написать обращение в личном кабинете «Барнаульской горэлектросети», системы «Город» или ГИС ЖКХ.
По телефону контактного центра можно подать заявку устно: 50−12−50.