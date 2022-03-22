22 марта
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Обычные причины необычных сумм за электричество. Объясняем, почему у барнаульцев изменились счета за свет в январе

  1. Пришла квитанция на необычно большую сумму. У нас увеличился тариф?
  2. Как мог накопиться долг, если я каждый месяц плачу за свет?
  3. Как лучше поступить, чтобы не накопился долг: платить по среднему или по счетчику?
  4. Что делать, если я не согласен с суммой, которую мне предъявили?
  5. Что мне будет, если я не оплачу долг за январь, так как не согласен с ним?
  6. Я уже переплатил за электричество из-за некорректного счета. Вернут ли мне деньги?
  7. У меня в квитанции появилось сообщение, что я переплатил за свет. Что это значит?
  8. Надо ли лично посетить горэлектросеть или можно обратиться дистанционно?

Около 3 тыс. барнаульцев столкнулись с необычными суммами в квитанциях на оплату коммунальных услуг за январь. Все они связаны с оплатой электроэнергии. В «Барнаульской горэлектросети» (БГЭС) объяснили: проблема есть, но она коснулась менее, чем 1% абонентов. Энергетики рассказали, что произошло и как поступить.

1
Пришла квитанция на необычно большую сумму. У нас увеличился тариф?

Нет, тариф на электроэнергию в 2022 году в Алтайском крае не изменился, он остается прежним до 1 июля. У необычной суммы могут быть две причины.

Во-первых, в декабре 2021 года контролеры горэлектросети проверили показания абонентов. После сверки они выяснили: у части абонентов накопился долг.

Во-вторых, сбой новой программы расчетов за электричество, которую запустили энергетики в январе. При выгрузке сведений в систему «Город» могла произойти ошибка. Энергетики продолжают отлаживать ее работу и устраняют все ошибки.

2
Как мог накопиться долг, если я каждый месяц плачу за свет?

Не все барнаульцы снимают показания счетчика — им удобнее оплачивать «по среднему». Например, платят за 150 квт-часов в месяц, а по факту «сжигают» 200. Долг накопился — его включили в январскую квитанцию.

В БГЭС привели и другой пример. Барнаулец каждый месяц вносил оплату «приблизительно»: в сентябре за 66 квт-часов, в октябре за 85 и т.д.

При этом его среднее потребление за предыдущие месяцы — 166 квт-часов. Получается, он каждый месяц платил меньше, чем нужно.

Но и это еще не все. В августе 2021 года и январе 2022-го его посетили контролеры БГЭС. Они сняли показания счетчика и зафиксировали: в этот период он «сжигал» в среднем по 223 квт-часа (а не 166!).

Итого: к январю накопился долг за 861 квт-час — это чуть больше 3,8 тыс. рублей.

3
Как лучше поступить, чтобы не накопился долг: платить по среднему или по счетчику?

Если не хотите каждый месяц снимать показания и платить по среднемесячному потреблению — оплачивайте счет в полном объеме.

Но имейте в виду: два раза в год сотрудники БГЭС сами снимут показания вашего счетчика, проверят, сколько вы «нажгли» киловатт-часов и сделают корректировку квитанции. Не исключено, что вам придется дважды в год доплачивать.

Если же вы каждый месяц снимаете показания счетчика, то, во-первых, делайте это вовремя (с 21 по 25 число) и, во-вторых, вовремя оплачивайте весь объем.

Женщина снимает показания счетчика.
Женщина снимает показания счетчика.
Анна Зайкова
4
Что делать, если я не согласен с суммой, которую мне предъявили?

Может случиться, что вы не согласны с суммой в квитанции. А причиной этого мог стать сбой программы.

Если вы каждый месяц снимаете показания и точно знаете, сколько «нажгли», оплатите именно эти киловатт-часы, не больше. Сделать это надо до 31 марта. Пеню вам не начислят — такое решение принято в Барнаульской горэлектросети.

А затем обратитесь в горэлектросеть (как обратиться — см. ниже). Энергетики вышлют к вам контролера. И если некорректное начисление подтвердится, в квитанцию внесут исправления.

5
Что мне будет, если я не оплачу долг за январь, так как не согласен с ним?

В горэлектросети все же советуют не игнорировать оплату электроэнергии ни за январь, ни за февраль. Мораторий на пеню до 31 марта действует только на этот период платежей и не распространяется на долги, накопленные до 1 января 2022 года.

Если же долг накоплен до 1 января, на него продолжают начислять пеню. Учитывая новую ключевую ставку Центробанка, это может быть весьма солидная сумма.

6
Я уже переплатил за электричество из-за некорректного счета. Вернут ли мне деньги?

Энергетики готовы вернуть деньги по вашему заявлению, если сумма переплаты превысила среднемесячное начисление. Детализацию счета можно посмотреть в личном кабинете «Барнаульской горэлектросети».

Но есть и другой вариант — он предусмотрен «Правилами предоставления коммунальных услуг» (постановление правительства РФ № 354, пункт 61): «Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов».

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com
7
У меня в квитанции появилось сообщение, что я переплатил за свет. Что это значит?

Такой случай тоже зафиксировали — абоненту, который всегда вовремя и в полном объеме платил за электрэнергию по счетчику, пришел счет… на минус 31 тыс. рублей. Тут единственный путь — обратиться в горэлектросеть: ошибку оперативно исправят.

В энергокомпании объяснили: программный комплекс охватывает более 240 тыс. лицевых счетов, ошибки есть, но точечные — менее, чем у 1% абонентов.

Энергетики находят эти ошибки сами или по обращениям потребителей. Так что внимательно изучайте свои квитанции и не молчите, если нашли неточность.

8
Надо ли лично посетить горэлектросеть или можно обратиться дистанционно?

Лично приходить совсем не обязательно. Можно подать заявление в свободной форме по электронной почте bges@bges.ru или написать обращение в личном кабинете «Барнаульской горэлектросети», системы «Город» или ГИС ЖКХ.

По телефону контактного центра можно подать заявку устно: 50−12−50.

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