Обидели 21-летку. Жительница Барнаула пожаловалась altapress.ru, что ей не продали «Байкал» без паспорта

В редакцию altapress.ru обратилась Кристина — 21-летняя жительница Барнаула, которой не продали газированный напиток «Байкал» без паспорта. Это произошло в одном из магазинов крупной продовольственной сети.

(Не) детский лимонад

По словам девушки, кассир отказалась «пробивать» напиток без документов. Сотрудница объяснила это тем, что в его составе есть «компоненты, которые входят в состав энергетиков».

«Байкал» за Кристину купил мужчина, стоявший в очереди. У него с собой был паспорт.

«Хорошо, что выручил… Купил „ребенку“ лимонад. Но для меня это все равно боль и разочарование», — возмутилась она.

Покупка. Чек. CC0

Питьевой закон

Напомним, в сентябре 2021 года в Алтайском крае приняли закон, который ограничил розничные продажи «тонизирующих напитков» несовершеннолетним. В перечень включили энергетики с кофеином — в объеме 0,151−0,4 куб. сантиметра, а также бодрящими растительными компонентами. Однако к кофе, чаю и лимонадам это не относится.

В частности, запрет на торговлю распространяется в: образовательных и оздоровительных организациях,

медицинских учреждениях,

общепите в многоквартирных домах и на территориях рядом,

местах , где проводят культурно-массовые мероприятия с подростками до 18 лет,

где проводят культурно-массовые мероприятия с подростками до 18 лет, торговых автоматах.

Что не так с «Байкалом»

В «Байкале» содержатся сахар, краситель и ароматизаторы, лимонная кислота, а также… Экстракт элеутерококка — одного из самых популярных природных энергетиков.

Он нормализует артериальное давление, улучшает умственную и физическую активность, снимает раздражительность, а еще — помогает справиться с переутомлением.

Элеутерококк. СС0

Переборщили с бдительностью

Несколько лет назад «Газета.ру» рассказала о подобном конфликте. Тогда часть магазинов сети «Дикси» в Москве и Московской области вывесили на кассах объявления о запрете на продажу «тонизирующих напитков».

Кроме энергетиков, в «черный список» попали Pepsi, Coca-Cola и «Байкал».

Кока кола. Михаил Хаустов

«Мы адаптируемся к коррективам в продаже соответствующей категории, но в единичных магазинах сотрудники проявляют чрезмерную бдительность», — уточнили в пресс-службе «Дикси».

Однако местные власти назвали это «недоразумением и перегибом».

Кстати, барнаульский пивзавод будет производить «Кока-Колу» по столетнему рецепту из Атланты.