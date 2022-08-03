Обидели 21-летку. Жительница Барнаула пожаловалась altapress.ru, что ей не продали «Байкал» без паспорта

(Не) детский лимонад
По словам девушки, кассир отказалась «пробивать» напиток без документов. Сотрудница объяснила это тем, что в его составе есть «компоненты, которые входят в состав энергетиков».
«Байкал» за Кристину купил мужчина, стоявший в очереди. У него с собой был паспорт.
«Хорошо, что выручил… Купил „ребенку“ лимонад. Но для меня это все равно боль и разочарование», — возмутилась она.
Питьевой закон
Напомним, в сентябре 2021 года в Алтайском крае приняли закон, который ограничил розничные продажи «тонизирующих напитков» несовершеннолетним. В перечень включили энергетики с кофеином — в объеме 0,151−0,4 куб. сантиметра, а также бодрящими растительными компонентами. Однако к кофе, чаю и лимонадам это не относится.
В частности, запрет на торговлю распространяется в:
- образовательных и оздоровительных организациях,
- медицинских учреждениях,
- общепите в многоквартирных домах и на территориях рядом,
- местах, где проводят культурно-массовые мероприятия с подростками до 18 лет,
- торговых автоматах.
Что не так с «Байкалом»
В «Байкале» содержатся сахар, краситель и ароматизаторы, лимонная кислота, а также… Экстракт элеутерококка — одного из самых популярных природных энергетиков.
Он нормализует артериальное давление, улучшает умственную и физическую активность, снимает раздражительность, а еще — помогает справиться с переутомлением.
Переборщили с бдительностью
Несколько лет назад «Газета.ру» рассказала о подобном конфликте. Тогда часть магазинов сети «Дикси» в Москве и Московской области вывесили на кассах объявления о запрете на продажу «тонизирующих напитков».
Кроме энергетиков, в «черный список» попали Pepsi, Coca-Cola и «Байкал».
«Мы адаптируемся к коррективам в продаже соответствующей категории, но в единичных магазинах сотрудники проявляют чрезмерную бдительность», — уточнили в пресс-службе «Дикси».
Однако местные власти назвали это «недоразумением и перегибом».
Кстати, барнаульский пивзавод будет производить «Кока-Колу» по столетнему рецепту из Атланты.