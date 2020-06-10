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Потребитель

«Обилеченным» рыболовам-любителям разрешат продавать улов

Федеральное ведомство Росрыболовство планирует запустить пилотный проект по продаже уловов рыбаками-любителями, сообщает ТАСС.

Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин

Это следует из итогов совещания, которое провел замминистра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что законодательная инициатива имеет «исключительно социальную направленность».

Как считают в Росрыболовстве, реализация улова рыбаками-любителями не должна являться предпринимательской деятельностью, однако для этого потребуется рыболовный билет. После того как его введут, такие билеты будут выдавать территориальные управления Росрыболовства в разовом формате, на неограниченный срок.

Гигантскую щуку сняли в Телецком озере дайверы. 3 декабря 2018 года.
Гигантскую щуку сняли в Телецком озере дайверы. 3 декабря 2018 года.
www.altzapovednik.ru

Рыбакам-любителям, не планирующим продажу излишков улова, рыболовный билет не потребуется, пишет bfm.ru.

По данным Росрыболовства, изменения в закон активно поддерживают правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывают, что именно в этих субъектах станет возможным осуществить пилотный запуск проекта.

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