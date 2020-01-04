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Потребитель

Объем интернет-торговли вырос в России за год более чем на 20%

Суммарный объем продаж товаров через Интернет по предварительным оценкам составил в России в 2019 году 650 млрд рублей. В 2018 году он был равен 492 млрд рублей. Таким образом, рост этого сегмента рынка составил около 25%.

Как заказать еду через интернет
Как заказать еду через интернет
Анна Зайкова

Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом она учитывает только продажи членов ассоциации. Если же говорить в целом о розничном рынке интернет-торговли в России, то его масштабы по итогам прошлого года оцениваются экспертами в 4,2 трлн рублей.

Как пишет retail.ru, АКИТ — самая масштабная ассоциация членов интернет-торговли. Сегодня она насчитывает более 50 легальных интернет-магазинов. Среди них: «Детский мир», «Связной и Евросеть», «Перекресток», «М.Видео — Эльдорадо», «Ситилинк», «Снежная королева», «Спортмастер», «Юлмарт», Lamoda, Metro Cash&Carry, Ozon, Wildberries, «Рив Гош», «Почта России».

В ассоциации отмечают, что интернет-торговля — наиболее растущий сегмент трейдинга. В ближайшие несколько лет он будет расти на 25−30% в год. Такой динамике способствуют и различные решения правительства РФ, согласно которым обычная торговля обременяется различными фискальными и маркировочными нагрузками.

Артем Соколов,
президент АКИТ:

В последние годы государство проявляет огромный интерес и принимает активное участие в формировании правил для ритейла. В связи с этим рынок чувствует, что необходимо объединяться и доносить до государства свою позицию, предостерегать от ошибок и помогать формировать правила в розничном звене, обладая необходимыми для этого компетенциями.

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