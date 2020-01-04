Объем интернет-торговли вырос в России за год более чем на 20%

Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом она учитывает только продажи членов ассоциации. Если же говорить в целом о розничном рынке интернет-торговли в России, то его масштабы по итогам прошлого года оцениваются экспертами в 4,2 трлн рублей.
Как пишет retail.ru, АКИТ — самая масштабная ассоциация членов интернет-торговли. Сегодня она насчитывает более 50 легальных интернет-магазинов. Среди них: «Детский мир», «Связной и Евросеть», «Перекресток», «М.Видео — Эльдорадо», «Ситилинк», «Снежная королева», «Спортмастер», «Юлмарт», Lamoda, Metro Cash&Carry, Ozon, Wildberries, «Рив Гош», «Почта России».
В ассоциации отмечают, что интернет-торговля — наиболее растущий сегмент трейдинга. В ближайшие несколько лет он будет расти на 25−30% в год. Такой динамике способствуют и различные решения правительства РФ, согласно которым обычная торговля обременяется различными фискальными и маркировочными нагрузками.
Артем Соколов,
президент АКИТ:
В последние годы государство проявляет огромный интерес и принимает активное участие в формировании правил для ритейла. В связи с этим рынок чувствует, что необходимо объединяться и доносить до государства свою позицию, предостерегать от ошибок и помогать формировать правила в розничном звене, обладая необходимыми для этого компетенциями.