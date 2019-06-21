Объем средств на счетах корпоративных клиентов Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 2 млрд рублей

Более 2 млрд рублей составил объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов по данным на 14 июня 2019 года, увеличившись с начала года на 38,2% или на 575,2 млн рублей.

С начала 2019 года в филиале открыто 559 расчетных счетов (включая спец. cчета., кор. карты и т.д.). юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату составляет 7556 штук.

Россельхозбанк предлагает своим клиентам широкий перечень услуг по рассчетно-кассовому обслуживанию, а также разнообразные услуги в рамках РКО: размещение средств на депозите, подключить эквайринг или зарплатный проект, оформить корпоративную карту и воспользоваться валютным контролем.

Открыть расчетный счет в Банке можно любым удобным способом: отправить заявку на сайте банка или обратиться в любую точку продаж.

Николай Бойко,

прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала:

Динамика роста количества клиентов и денежных средств на расчетных счетах в нашем филиале — прямой показатель конкурентоспособности наших услуг и растущего доверия банку со стороны корпоративных клиентов.

справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.