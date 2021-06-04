Восковая голова Моргенштерна и доспехи гладиатора: 8 уникальных барнаульских предложений на сайтах объявлений

«Зачем выбрасывать на помойку хорошие вещи? Они же могут кому-то еще пригодиться!» — такие мысли часто посещают людей, поэтому сегодня довольно популярны сервисы «купи-продай». Мы собрали для вас несколько интересных предложений, над которыми можно посмеяться. Или задуматься о приобретении.

Вам очень нравятся 200 и 2000 рублей с темой Крыма? Но что делать, если такие купюры никак не попадаются? Для ярых поклонников современной денежной печати на сайте «Купи-продай» предлагают прекрасный экземпляр 200-рублевки 2017 года.

Цена вопроса: 270 рублей за купюру.

Скриншот с сайта «Купи-продай».

Есть 200-рублевки и на «Авито». Их главная особенность — в номере. Грубо говоря, это купюры самой первой партии — с номерами 000000009 и 000000007! Коллекционерам нужно поторопиться, ведь их ценность растет с каждым днём!

Цена вопроса: 800 тыс. рублей за 2 штуки.

Что делать, если врачи и аптекари давно в сговоре? И нормальных способов лечения уже почти не осталось? Решение — обратиться за помощью к целителю! Автор публикации на сайте «Купи-продай», Евгений, верно подмечает, что нужно радоваться жизни и не думать о болезных. Верьте в свое выздоровление, а целитель вам в этом поможет.

Скриншот с сайта «Авито».

К тому же, это необыкновенный целитель — он берет за услугу «копейки».

Цена вопроса: 300 рублей за услугу.

Что вы думаете о старых камнях? Если поразмышлять, то каждый — это часть горы. Камни впитывают нашу историю, а продавцы — наши деньги. Наверняка так философично размышлял автор следующей публикации на «Авито». Он нашел и предлагает своим покупателям огромный камень из Горного Алтая. Да, просто камень.

Цена вопроса: 300 тыс. рублей.

Скриншот с сайта «Авито».

А может вы в поисках чего-то нового в жизни? Например, желаете сменить работу и стать актером исторического кино? Легко. Помочь вам может Вячеслав, который предлагает красивые, отполированные доспехи гладиатора. Весом в 11 кг. Такое редко встретишь, еще и в нашем небольшом городе.

Цена вопроса: 125 тыс. рублей за полный гладиаторский комплект.

Скриншот с сайта «Авито».

Если вы поклонник современной молодежной музыки, то наверняка знаете рэпера Моргенштерна. И для истинных ценителей его творчества в Барнауле есть уникальное предложение — восковая голова исполнителя. Она порадует покупателя улыбкой одинокими вечерами.

Цена вопроса: 27 тыс. рублей за голову.

Скриншот с сайта «Юла» Altapress.ru

Поговорим серьезно. На «Юле» есть один интересный вариант — коллекция списочных коробков. За скромную сумму вы получаете «стартовое собрание» и уникальное хобби.

Цена вопроса: 100 рублей за коллекцию.

Скриншот с сайта «Юла» Altapress.ru

И последний вопрос. У вас есть пиратский корабль? Нет? Тогда это можно исправить. Детальный, в прекрасном состоянии, он может украсить любую полку.

Цена вопроса: 50 тыс. рублей.