Облачные серверы с GPU: инновации в мире хостинга

Серверы являются важнейшей составляющей современной IT (Айти) -инфраструктуры. Без них невозможна работа интернет-магазинов, социальных сетей, платежных систем, служб такси и даже информационных сайтов. С ростом числа пользователей и функционала различных сервисов увеличивается потребность в быстрых и производительных серверных машинах. Об уникализированной GPU (Графический процессор) технологии и ее особенностях расскажем ниже.

Облачный сервер с GPU: особенности

Сервер с GPU подходит для реализации сложных проектов. Он оснащен графическим процессором для выполнения высокопроизводительных задач разной направленности (графика, параллельное программирование, машинное обучение и т.д.). Необходимость приобретения и поддержки физического оборудования, например, дорогих видеокарт при выборе такого типа сервера отсутствует.

Рекомендуем серверы с поддержкой GPU от компании Immers.Cloud "ИммерсКлауд" (аренда серверов с выгодными тарифами и широкий выбор конфигураций доступны на https://immers.cloud/gpu/). Кроме высокой производительности, такой тип продукта обладает и дополнительными преимуществами. Во-первых, за счет применения графических процессоров обеспечивается существенный рост скорости выполнения задач и производительности. Во-вторых, они обладают высокой энергоэффективностью (обеспечивают огромные вычислительные мощности при относительно низком энергопотреблении).

Сфера применения

Крупные компании и разработчики и все чаще выбирают GPU-серверы для задач обработки данных большого объема. Например, сервер с GPU Tesla T4 (Теста Т4) может использоваться в криптографии, в работе с 3D графикой (Трех мерная графика), с искусственным интеллектом и т.д. В целом, подобные технологии применяются в:

банковский и финансовый сектора, включая рынок криптовалют;

видеомонтаж и графический дизайн;

игровая индустрия;

работа с большими массивами данных, вне зависимости от сферы (медицина, наука, аналитика, исследования и многие другие направления).

В целом, виртуальный сервер GPU (ГПУ) это идеальный выбор при повышенных требованиях к производительности и стабильности работы даже при высоких регулярных нагрузках. Заказчикам обеспечена защита от DDoS-атак (ДДос-атаки) конкурентов и хакеров, индивидуальный подбор конфигурации и легкая масштабируемость в зависимости от потребностей.

ООО «Диджитэл Тек Энд Лаб», г. Москва, ул. Речников, д. 21, стр. 3.

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