20 марта
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Потребитель

Облачный файрвол билайн запустит на базе решения Sangfor

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает сервис сетевой защиты на базе межсетевого экрана нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) от Sangfor.

Рука, символ облачного хранилища.
Рука, символ облачного хранилища.
Фото: freepik, автор rawpixel.com.

Sangfor — производитель ИТ/ИБ-решений и один из мировых лидеров в классе NGFW. Компания разрабатывает свои продукты уже более 20 лет, имеет представительства по всему миру, в том числе в России. beeline cloud предлагает решения Sangfor по сервисной модели.

В рамках сервиса клиенты beeline cloud получают комплексную защиту сети на уровнях L2-L7* и доступ к широкому набору функций безопасности, включая защиту веб-приложений, потоковый антивирус, фильтрацию системы унифицированных адресов электронных ресурсов (URL-адресов), средство обнаружения и предотвращения вторжений и многое другое.

Специалистами beeline cloud была реализована двухфакторная аутентификация пользователей на основе клиента удаленного доступа с использованием криптографических протоколов Sangfor Easy Connect и решения от российской компании Multifactor (Мультифактор). Проверка осуществляется с помощью мессенджера Telegram или приложения Multifactor.

Облачный сервис позволит компаниям повысить уровень защищенности без капитальных вложений на покупку оборудования и расходов на специалистов по безопасности. Пользователям гарантируется доступность сервиса в соответствии с соглашением об уровне обслуживания и круглосуточная техническая поддержка команды beeline cloud.

Егор Бигун,
руководитель по развитию ИБ-сервисов в beeline cloud:

Мы начали изучать азиатский рынок ИТ-решений, в том числе и продукты компании Sangfor, в 2021 году. Это позволило включить межсетевой экран нового поколения от Sangfor в пул наших облачных решений кибербезопасности. Продукт особенно хорошо показал себя во время тестирования системы предотвращения вторжений, а также при подключениях удаленных пользователей к облачной инфраструктуре по технологии удаленного доступа с использованием криптографических протоколов.

*Уровни модели взаимодействия открытых систем OSI (Open Systems Interconnection)

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