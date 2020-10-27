Облачный майнинг: преимущества, недостатки, популярные сервисы облачного майнинга

Особенности облачного майнинга
Криптовалюту можно закупить и через некоторое время получить прибыль за счёт разницы по курсу. Наблюдается стабильное подорожание, то есть это прибыльно. Но на месте подорожавшей валюты тут же появляется новая, с меньшим номиналом. Благодаря этому все разновидности остаются в обиходе. Её также можно не закупать, а заработать при помощи майнинга. Особенно популярен облачный майнинг. На собственный ПК программы загружать не требуется. Используется предоставленное посредником оборудование.
Работа осуществляется на удалённом сервере в дата-центре посреднической организации. Нужно заплатить за аренду и далее оплачивать небольшой процент от заработанных средств. Самостоятельно занимаясь майнингом, приходится вкладывать больше. Облачные майнинг фермы популярны именно поэтому. Создавая свою самостоятельно, придётся потратиться на ПК с нужной мощностью, поверять, настраивать программы.
Преимущества и недостатки
У облачного майнинга есть как плюсы, так и минусы.
К преимуществам относится:
- Небольшая оплата за аренду — от 1$ изначально и до 2% в дальнейшем.
- Можно больше средств сразу потратить и получить быстрее прибыль в большем количестве, оплатить не 1$, а 10$ или 100$.
- В сравнении с обычным майнингом, всё равно сохраняется привилегия минимальных изначальных затрат — покупая самостоятельно программы и оборудование для сбора криптовалют, нужно будет потратить не менее 300$.
Недостатки:
- Оплата процента за аренду оборудования и программ невелика, но в целом доход меньше, чем в случае с обычным майнингом. Облачный майнинг менее прибылен.
- Сменив сервис облачного майнинга, придётся вновь закупать оборудование и программы, платить процент за пользование.
- Не все сервисы облачного майнинга работают честно. Есть риск обмана, мошенничества. Важно соблюдать осторожность.
Облачный майнинг по праву считается одним из вариантов заработка в интернете, а криптовалюты безопасной электронной валютой в мире. Начать зарабатывать можно уже сегодня, и завтра обнаружить, что цифра на счету сама собой растёт, накоплена уже значительная сумма.