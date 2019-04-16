Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты

«Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных, от камеры до дата-центров компании.

Чтобы стать пользователем услуги достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно — «Нажми, чтобы говорить»), которая транслирует голосовые сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет и будет записано на SD-карту.