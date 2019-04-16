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Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты

«Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

Наблюдайте за своим домом, где бы вы ни находились.
Наблюдайте за своим домом, где бы вы ни находились.
Источник: https://altai.old.rt.ru/smart_house

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных, от камеры до дата-центров компании.

Чтобы стать пользователем услуги достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно — «Нажми, чтобы говорить»), которая транслирует голосовые сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет и будет записано на SD-карту.

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