Обновленная гостиница «Алтай»: красивый интерьер для работы и отдыха

Эклектичный стиль этого исторического здания, соединивший неоклассицизм и ар-деко, задал дизайнерам направление, в котором был разработан дизайн общественных зон. Мы сохранили и подчеркнули парадность этих пространств с их чистыми линиями и благородной лаконичностью форм. Была восстановлена и отреставрирована широкая парадная лестница, лепнина и колонны.
Особое внимание было уделено проектированию лобби, которое необходимо было сделать максимально функциональным, несмотря на его небольшую площадь. Результатом точно выверенных архитектурно-планировочных решений стал ресепшн с комфортным пространством для приема и размещения гостей, бар, кофейня и лаунж зона, служащая не только для отдыха, но и как конференц-зал или переговорная.
Для работы с интерьерами гостиницы была приглашена Студия МАСШТАБ: руководитель проекта дизайнер-декоратор Щастливец Т., архитектор-дизайнер Пономарев С., архитектор-дизайнер Третьяков М.
Гостиница располагает богатым номерным фондом :79 комфортабельных, современных номеров, разных ценовых категорий. На первом этаже гостинице находится круглосуточная кофейня и бар, здесь вы сможете насладиться, пожалуй, лучшим в городе кофе.
Ждём вас в гости!