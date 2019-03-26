Обновленная гостиница «Алтай»: красивый интерьер для работы и отдыха

Реставрация гостиницы «Алтай», являющейся памятником архитектуры и объектом культурного наследия, стала знаковым событием для нашего города. Ремонтные работы продолжались на протяжении года и были завершены в январе 2019 г.

Обновленная гостиница «Алтай». Фото предоставлено рекламодателем

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Различные проектные группы были приглашены и задействованы для строительствареставрации зданияработы над интерьерами и внутренними пространствами гостиницы «Алтай». Перед всеми была поставлена задача дать новую жизнь старым стенам без потери аутентичной атмосферыа также модернизировать гостиницу в соответствии с современными требованиямисохранив при этом богатую фактуру исторического здания середины ХХ века.

Эклектичный стиль этого исторического здания, соединивший неоклассицизм и ар-деко, задал дизайнерам направление, в котором был разработан дизайн общественных зон. Мы сохранили и подчеркнули парадность этих пространств с их чистыми линиями и благородной лаконичностью форм. Была восстановлена и отреставрирована широкая парадная лестница, лепнина и колонны.

Особое внимание было уделено проектированию лобби, которое необходимо было сделать максимально функциональным, несмотря на его небольшую площадь. Результатом точно выверенных архитектурно-планировочных решений стал ресепшн с комфортным пространством для приема и размещения гостей, бар, кофейня и лаунж зона, служащая не только для отдыха, но и как конференц-зал или переговорная.

Фото предоставлено рекламодателем

Для работы с интерьерами гостиницы была приглашена Студия МАСШТАБ: руководитель проекта дизайнер-декоратор Щастливец Т., архитектор-дизайнер Пономарев С., архитектор-дизайнер Третьяков М.

Гостиница располагает богатым номерным фондом :79 комфортабельных, современных номеров, разных ценовых категорий. На первом этаже гостинице находится круглосуточная кофейня и бар, здесь вы сможете насладиться, пожалуй, лучшим в городе кофе.

Ждём вас в гости!