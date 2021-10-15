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Общайся в WhatsApp и Instagram даже без денег: крупный провайдер изменил условия для абонентов

Компания запустит мобильное приложение и сделает сайт более удобным для пользователей

16 августа пользователей одного из крупнейших новосибирских интернет-провайдеров"Сибирские сети" ждал сюрприз: на сайте компании они увидели название «Сибсети». Абоненты уже давно сокращали имя компании для удобства, а теперь этот вариант стал официальным. Кроме того, изменился логотип бренда: на нем появилось стилизованное изображение касания рук, подчеркивающее, что провайдер стал еще ближе к своим клиентам.

ООО «Сибирские сети»

Телеком-оператор «Сибсети» («Сибирские сети») уже 17 лет оказывает услуги связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и цифрового телевидения. Компания работает в 36 городах Новосибирской и Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края. До конца года «Сибсети» выйдут в новый регион — Хакасию (Абакан и Черногорск). По данным оператора, по количеству абонентов он входит в тройку лидеров рынка Новосибирской области и занимает второе место среди провайдеров Новокузнецка.

Конечно же, главным стало не изменение логотипа, а улучшение сервиса для абонентов.

Наверное, каждый абонент имел опыт дозвона в какой-то колл-центр, когда минуты идут, а ваш номер в очереди не меняется. Это обычно происходит в дни пиковых нагрузок, от которых не застрахован ни один колл-центр. «Сибсетям» удается удерживать хорошие показатели времени ответа на звонки при достаточно высокой загрузке — порядка 75 тысяч звонков от абонентов в месяц. Чтобы разгрузить колл-центр и снизить время ожидания в пиковые часы, оператор активно развивает альтернативный канал — поддержку в мессенджерах и в чате на сайте. При этом абонент может выбрать, кому задать вопрос: боту или оператору. Рост обращений в этом канале за год составил 61,5%.

Также колл-центр усовершенствовал систему IVR (InteractiveVoiceResponse), теперь система умеет распознавать звонящего или его родственников (если абонент предоставлял номера родных, имеющих доступ к услугам) и обращаться к звонящему по имени.

Чтобы клиенты могли решить свои вопросы еще быстрее и проще, провайдер запустит мобильное приложение. С его помощью абоненты смогут пополнить счет или подключить дополнительные услуги, задать вопрос и получить доступ к новым продуктам и акциям.

Ближе к Новому году появится и обновленный сайт «Сибсетей». Для пользователей это означает, что, например, в личном кабинете они смогут с одного логина управлять несколькими счетами. И все это — с более дружелюбным интерфейсом отражения активных сервисов и детализации. А уже сейчас в личный кабинет добавили опции оплаты при помощи Apple Pay и Google Pay и функцию «обещанный платеж». Кроме того, компания разрабатывает программу лояльности для существующих и новых.

Еще одно нововведение порадует тех, кто иногда забывает заплатить за интернет. Теперь у пользователей всегда будет доступ к соцсетям и мессенджерам (Instagram, VK, WhatsApp, Telegram, Facebook) даже при нулевом или отрицательном балансе, чтобы оставаться на связи.

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