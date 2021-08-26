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Общайтесь без барьеров

Люди используют иностранные языки для приобретения нового ценного опыта в работе и обучении, для полноты понимания культур в путешествиях, для покупок и продаж, для получения ключевого ресурса в современном мире — информации. Нередко такие моменты становятся поворотными в жизни и знаменуют перемены к лучшему.

Бюро переводов « Компания Переводов»

Компания Переводов — федеральная сеть бюро переводов, команда специалистов, которым можно доверить решение самых многообразных задач для значимых событий. Мы собрали опыт 4 городов, чтобы предоставлять качественный сервис предприятиям и людям.

Наши преимущества:

  • при переводе учитываем «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг» ПР 50.1.027 — 2014 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
  • наши переводчики располагают обширными лексическими базами и имеют высокую терминологическую грамотность, что помогает добиться чёткости и понятности текста при переводе технической документации;
  • привлекаем к участию в проектах носителей языка, редакторов и корректоров для обеспечения аутентичности перевода;
  • осуществляем перевод с редких языков: китайский, монгольский, иврит, фарси и ещё более 50 языковых пар;
  • предоставляем услуги устного перевода для личных и деловых встреч;
  • мы открыты для обсуждения условий сотрудничества ­ у нас гибкая система скидок для постоянных клиентов, возможность перевода в сжатые сроки по тарифу с наценкой;
  • оказываем ряд дополнительных услуг: проставление апостиля в органах ЗАГС и Министерстве юстиции, легализация через консульство, нострификация документов об образовании в ФГБУ «Главэкспертцентр», г. Москва;
  • оперативно заверяем переводы у нотариуса для вашего удобства.

Наши контакты:

Обращайтесь, мы всегда рады сотрудничеству!

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