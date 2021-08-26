Общайтесь без барьеров

Компания Переводов — федеральная сеть бюро переводов, команда специалистов, которым можно доверить решение самых многообразных задач для значимых событий. Мы собрали опыт 4 городов, чтобы предоставлять качественный сервис предприятиям и людям.
Наши преимущества:
- при переводе учитываем «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг» ПР 50.1.027 — 2014 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
- наши переводчики располагают обширными лексическими базами и имеют высокую терминологическую грамотность, что помогает добиться чёткости и понятности текста при переводе технической документации;
- привлекаем к участию в проектах носителей языка, редакторов и корректоров для обеспечения аутентичности перевода;
- осуществляем перевод с редких языков: китайский, монгольский, иврит, фарси и ещё более 50 языковых пар;
- предоставляем услуги устного перевода для личных и деловых встреч;
- мы открыты для обсуждения условий сотрудничества у нас гибкая система скидок для постоянных клиентов, возможность перевода в сжатые сроки по тарифу с наценкой;
- оказываем ряд дополнительных услуг: проставление апостиля в органах ЗАГС и Министерстве юстиции, легализация через консульство, нострификация документов об образовании в ФГБУ «Главэкспертцентр», г. Москва;
- оперативно заверяем переводы у нотариуса для вашего удобства.
Наши контакты:
- Телефон: (3852) 99−24−99
- E-mail: barnaul@perevodov.ru
- Адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
- Instagram: @test_perevod
Обращайтесь, мы всегда рады сотрудничеству!