Общайтесь с «Алтайэнергосбытом» 24/7

ЛКК функционирует на официальном сайте компании, а также в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном на платформах App Store и Google Play по запросу «Алтайэнергосбыт».
- Оплата счетов онлайн;
- Передача показаний приборов учёта;
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
- Заказ энергосервисных услуг;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Консультация специалиста.
Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.
Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Видеоинструкция по регистрации в личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении „Мой Алтайэнергосбыт“ на смартфоне».
Прямые ссылки на видеоинструкцию: