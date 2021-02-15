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Общайтесь с «Алтайэнергосбытом» 24/7

Вы заняты на работе и вам некогда передать показания счётчиков или оплатить электроэнергию? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно вечером или в выходные, ведь он доступен круглосуточно!

Сервис «Личный кабинет клиента»
Сервис «Личный кабинет клиента»
АО «Алтайэнергосбыт»

ЛКК функционирует на официальном сайте компании, а также в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном на платформах App Store и Google Play по запросу «Алтайэнергосбыт».

В сервисе также можно решить практически все вопросы:
  • Оплата счетов онлайн;
  • Передача показаний приборов учёта;
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • Заказ энергосервисных услуг;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Консультация специалиста.

Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Видеоинструкция по регистрации в личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении „Мой Алтайэнергосбыт“ на смартфоне».

Прямые ссылки на видеоинструкцию:

  • Новости компаний
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