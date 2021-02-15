Общайтесь с «Алтайэнергосбытом» 24/7

Вы заняты на работе и вам некогда передать показания счётчиков или оплатить электроэнергию? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно вечером или в выходные, ведь он доступен круглосуточно!

ЛКК функционирует на официальном сайте компании, а также в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном на платформах App Store и Google Play по запросу «Алтайэнергосбыт».

В сервисе также можно решить практически все вопросы: Оплата счетов онлайн;

Передача показаний приборов учёта;

Просмотр истории начислений и оплат;

Управление сразу несколькими лицевыми счетами;

Заказ энергосервисных услуг;

Подписка на электронную квитанцию;

Консультация специалиста.

Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Видеоинструкция по регистрации в личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении „Мой Алтайэнергосбыт“ на смартфоне».

Прямые ссылки на видеоинструкцию: