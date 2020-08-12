В этом году на ремонт теплосетей выделено 1,3 млрд рублей. Всего в Барнауле меняют трубы на 59 участках. Общественники и депутаты проверили, как Сибирская генерирующая компания справляется со своей работой.

На пересечении улицы Георгиева и 50 лет СССР заменяют участок сети от тепловой камеры до центрального теплового пункта — это 800 метров труб. Место непростое: большая протяженность участка, часть труб находится под дорогой — ее вскрыли. А еще пришлось выкорчевать 16 берез — они росли прямо над тепловой сетью. Компания высадит новые деревья подальше от охранной зоны.

Чтобы прохожие не получили травм по невнимательности, на всех участках рвы тщательно огородили пластиковыми сетками.

Вячеслав Перерядов,

депутат Барнаульской городской думы:

В прошлом году жители делали много замечаний ремонтникам. Не было ни ограждений, ни паспорта объекта. А теперь есть: СГК набралась опыта и на каждом объекте культура работ выросла. Дорогу восстановили, березы вывезли, осталось самое главное — демонтировать старые трубы и монтировать новые. Это подрядчик обещает сделать за неделю. И к 5 тыс. жителей Индустриального района вернется горячая вода. Ремонт на каждом из 59 участков необходим — сеть сильно износилась. К примеру, на улице Георгиева рабочие обнаружили разрушенные гильзы — это значит, что у труб не оказалось опоры. А нижняя часть трубопровода оказалась толщиной до 0,5 мм, при том, что она должна быть не тоньше 2 мм.

Общественники оценили качество ремонта теплосетей в Барнауле. Анна Зайкова

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

Такая труба обязательно бы лопнула и при минус тридцати ближайшие дома остались без отопления. Дорогу бы раскопали и до самой весны автомобилисты прыгали по ямам — зимой как следует полотно не восстановишь. На каждом ремонтном участке вместо прохудившихся ржавых труб устанавливают новые металлические. Вместо стекловаты они покрыты ППМ-изоляцией с функцией самовысущивания и паропроницаемости. На трубах не будет собираться вредный для железа конденсат, а это значит, что они прослужат не меньше 25 лет. Когда закончится работа, рвы засыпят место благоустроят, вернут ему первозданный вид: восстановят тротуары, дорожки, вернут на место скамейки. Все это займет три недели. Гарантия на работу — 5 лет. СГК взяла на себя гарантии по благоустройству, равный сроку службы основного полотна, несмотря на то, что по правилам она длится 2 года. Если на дороге появятся просадки — компания будет обязана их устранить.

Общественники оценили качество ремонта теплосетей в Барнауле. Анна Зайкова

Сергей Войтюк,

глава исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае:

Если мы хотим качественного восстановления дорог, нужно время. Чтобы утрамбовать землю, чтобы грунт осел. Если делать «сегодня раскопать — завтра закопать и, пожалуйста, асфальт, как на автобане», то так не получится. Мы должны работать по технологии. Да, некоторое время водители будут ездить по щебенке, но зато мы сможем качественно восстановить полотно. Пример — был глобальный перекоп на Чкалово-Ленина — сейчас там хорошая дорога. На Красноармейском проспекте восстановили дороги после замены труб буквально за сутки. Хотя там пришлось не только вскрывать асфальт, но и перекладывать трамвайные пути. Сейчас общественники и специалисты следят за тем, как будет себя вести дорожное полотно.

Общественники оценили качество ремонта теплосетей в Барнауле. Анна Зайкова

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Очень важно соблюсти все нормативы, начиная от засыпки земельного полотна. Здесь можно увидеть, что покрытие восстановлено в целом неплохо.

Все работы над теплоснабжением в городе СГК обещает закончить до 15 сентября.