Общественный совет «Росводоканал Барнаул» обсудил реализацию инвестиционной программы и планы на 2019 год

Участники встречи обсудили итоги работы в 2018 году. За это время прошло 4 заседания, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с изменением нормативов на водоснабжение и водоотведение, дебиторской задолженности, с заключением концессионных соглашений.

Один из самых актуальных вопросов 2018 года — предстоящее изменение природоохранного законодательства, которое предполагает развитие локальных систем очистки сточных вод. Его обсуждали на расширенном заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства на базе АКЗС и в ходе «круглого стола» с участием представителей бизнес-сообщества Алтайского края, АКЗС, БГД, контрольно-надзорных органов.

На декабрьском заседании обсуждалась реализация инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул» на 2016−2018 гг. Ее объем составляет порядка 1,3 млрд рублей. Многие ключевые проекты программы связаны с развитием системы водоотведения краевой столицы: модернизация объектов на очистных сооружениях канализации №№ 1 и 2, коллекторов №№ 18 и 8. Чтобы инвестпрограмма была выполнена полностью — необходимо решить ряд вопросов, в частности, добиться отмены оформления разрешений на строительство сетей водопровода диаметром до 500 мм и сетей канализации диаметром до 1000 мм. Это существенно отразиться на времени выполнения работ. Представитель Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Вадим Горбунов поддержал эту инициативу, отметив, что она в интересах как органов власти, так и ресурсоснабжающей организации.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов поднял вопрос, который горожане задают в летнее время: что предпринимается для решения проблемы с неприятным запахом? Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский пояснил, что уже два года предприятие использует специальную установку для нейтрализации запаха. Для глобального решения проблемы разрабатывается проект по переработке нерастворенного осадка и использования его в качестве удобрения.

Также участники заседания обсудили перспективы 2019 года. Для водоканала и администрации г. Барнаула этот год — время перехода на концессионные отношения. Государственно-частное партнерство является одним из наиболее эффективных форм взаимодействия в сфере ЖКХ, обеспечивающим концессионеру поддержку со стороны органов власти, способствующим привлечению инвестиций и в конечном итоге — повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»: