Обувь для школьника: основные параметры выбора

Когда ребенок становится полноправным учеником, ему нужны не только ручки, тетради, рюкзак и форма. Важно еще и подобрать удобную, приятную для ног детскую обувь. Это большая ответственность, поскольку неправильная и некачественная обувь может вызвать различные проблемы — от грибка и потливости до искривления стопы. Именно поэтому поставщики давно закупают летнюю, демисезонную и зимнюю детскую обувь оптом исключительно хорошего качества.

Сколько нужно пар обуви школьнику

Как минимум три: повседневная, сменная и спортивная. Выбирать их надо по следующим параметрам:

1. Материал Не стоит покупать дешевые ботинки из искусственных материалов: ногам школьника будет в них не комфортно, они будут потеть и преть. Учтите, что не вся детская обувь оптом из Китая имеет плохое качество. Просто обращайте внимание на цену. Лучше выбирать ботинки или мокасины из замши, нубука и натуральной кожи. Можно сэкономить, купив ботинки из плотного текстиля, но с кожаной стелькой внутри и плотным кожаным задником.

2. Плотность подошвы и высота каблука Слишком плотная подошва вредна: ноги в ней будут быстро уставать. Но и мягкая, гибкая не годится для школьной обуви, поскольку не будет амортизировать нагрузку на стопы при ходьбе. Лучший вариант — прочная, рельефная и вместе с тем гибкая подошва. Каблук на школьной обуви желателен, чтобы стопа ученика правильно сформировалась. Его высота не должна превышать двух сантиметров. Для занятий физкультурой или хореографическими упражнениями ребенку можно купить чешки или легкие кеды, но как сменная обувь на каждый день они не подходят.

3. Размер Не покупайте слишком большую обувь в надежде на то, что ножка школьника подрастет, и пара обуви будет как раз и в следующем году. Особенно это касается сменной пары: ребенку должно быть удобно в ней бегать на переменах. Лучше берите будущего первоклассника с собой в магазин и мерьте вместе с ним все понравившиеся обувные модели.

4. Фасон Никаких зауженных носков на школьных туфлях, слишком высоких каблуков и различных декоративных элементов! Школа — место, где существует дресс-код, пусть порой и не утвержденный официально. Оптимальный выбор — ботинки или мокасины черного, или коричневого цвета, на шнурках или вовсе без застежек, с округлым не жестким носком, без стразов или бантиков.

5. Легкость в уходе Лакированные ботинки для школьников не подойдут: царапины на носке и у подошвы появятся очень быстро. Замшевые мокасины или ботинки придется время от времени сушить и обрабатывать специальными средствами, а кожаные — спреем или кремом, защищающим от грязи и воды.

Приучите своего школьника ухаживать за его обувью самостоятельно и приобретите специальный мешок, в котором он будет ее носить в школу и домой.