Обзор для тех, кто прямо сейчас ищет программу для редактирования видео

Рейтинг приложений 2020−2021
Первые три места по праву принадлежат следующим видеоредакторам:
- Adobe Premier Rush. Программа получила лучшую оценку пользователей 10/10. Мультиплатформенное приложение позволяет монтировать ролики на компьютере или мобильном устройстве и публиковать их в интернете. Редактор ориентирован на обычных пользователей и профессионалов, которые создают контент для социальных сетей. Имеет все необходимые инструменты — от переходов до настройки цвета и наложения текстов на видео.
- ВидеоМОНТАЖ. Софт представляет собой набор удобных и простых опций для обработки видео любого формата, в том числе взаимодействует с расширениями высокой четкости. Редактор подходит для комбинирования фотографий, а отличным дополнением является богатая коллекция оригинальных спецэффектов и уникальных фильтров. Программа отличается простотой, а пользователи назвали ее лучшей для домашнего использования.
- GoPro App. Приложение для полного управления экшн-камерами GoPro и не только. Позволяет редактировать видео, синхронизировать ролики с музыкой, добавлять фотографии, подписывать заголовки и стабилизировать картинку. С его помощью обработанные клипы можно сразу выкладывать в интернет.
Есть еще несколько редакторов, заслуживающих внимания. Возможно, именно они окажутся полезными нашим читателям.
Другие популярные приложения
Следует отметить и другие программы для видеоредактирования:
- Movavi Video Editor — русскоязычный софт с простым интерфейсом и продвинутым функционалом редактирования и профессиональной поддержкой пользователей;
- Blender — бесплатный 3D редактор с быстрым развитием и технической поддержкой;
- WeVideo — простой в обращении, но мощный софт для обработки и создания фото- и видеоклипов.
Для создания классных клипов, несомненно, нужно творческое мышление и нестандартный подход. А воплотить все это в реальность поможет инструментарий видеоредактора — программы для обработки видео- и фотоматериалов.