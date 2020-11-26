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Обзор для тех, кто прямо сейчас ищет программу для редактирования видео

Если вы столкнулись с необходимостью отредактировать видео, поможет обзор лучших приложений для домашнего и профессионального использования. Все они позволяют обрабатывать и монтировать клипы с помощью встроенных инструментов. Каждая программа для редактирования видео из списка отличается большим каталогом спецэффектов, переходов, фильтров и маркеров и будет интересна как новичкам, так и специалистам.

Программа для редактирования видео.
Программа для редактирования видео.
Источник: video-editor.su

Рейтинг приложений 2020−2021

Первые три места по праву принадлежат следующим видеоредакторам:

  1. Adobe Premier Rush. Программа получила лучшую оценку пользователей 10/10. Мультиплатформенное приложение позволяет монтировать ролики на компьютере или мобильном устройстве и публиковать их в интернете. Редактор ориентирован на обычных пользователей и профессионалов, которые создают контент для социальных сетей. Имеет все необходимые инструменты — от переходов до настройки цвета и наложения текстов на видео.
  2. ВидеоМОНТАЖ. Софт представляет собой набор удобных и простых опций для обработки видео любого формата, в том числе взаимодействует с расширениями высокой четкости. Редактор подходит для комбинирования фотографий, а отличным дополнением является богатая коллекция оригинальных спецэффектов и уникальных фильтров. Программа отличается простотой, а пользователи назвали ее лучшей для домашнего использования.
  3. GoPro App. Приложение для полного управления экшн-камерами GoPro и не только. Позволяет редактировать видео, синхронизировать ролики с музыкой, добавлять фотографии, подписывать заголовки и стабилизировать картинку. С его помощью обработанные клипы можно сразу выкладывать в интернет.

Есть еще несколько редакторов, заслуживающих внимания. Возможно, именно они окажутся полезными нашим читателям.

Другие популярные приложения

Программа для редактирования видео.
Программа для редактирования видео.
Источник: video-editor.su

Следует отметить и другие программы для видеоредактирования:

  • Movavi Video Editor — русскоязычный софт с простым интерфейсом и продвинутым функционалом редактирования и профессиональной поддержкой пользователей;
  • Blender — бесплатный 3D редактор с быстрым развитием и технической поддержкой;
  • WeVideo — простой в обращении, но мощный софт для обработки и создания фото- и видеоклипов.

Для создания классных клипов, несомненно, нужно творческое мышление и нестандартный подход. А воплотить все это в реальность поможет инструментарий видеоредактора — программы для обработки видео- и фотоматериалов.

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