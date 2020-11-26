Обзор для тех, кто прямо сейчас ищет программу для редактирования видео

Если вы столкнулись с необходимостью отредактировать видео, поможет обзор лучших приложений для домашнего и профессионального использования. Все они позволяют обрабатывать и монтировать клипы с помощью встроенных инструментов. Каждая программа для редактирования видео из списка отличается большим каталогом спецэффектов, переходов, фильтров и маркеров и будет интересна как новичкам, так и специалистам.