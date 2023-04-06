Обзор ноутбуков 17 дюймов

Ноутбуки с диагональю 17″ — это популярный на рынке сегмент, поэтому к их выбору следует подойти с особой внимательностью. Лэптопы разных производителей отличаются качеством сборки, стоимостью, автономностью, параметрами экрана и другими характеристиками, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Устройства с диагональю 17″ нередко выбирают видеоредакторы, графические дизайнеры, программисты, художники, фоторедакторы, разработчики игр. Причина — большой дисплей, много рабочего пространства, отсутствие необходимости в масштабировании изображения.

При выборе ноутбука с диагональю 17″ присмотритесь к следующим моделям:

Lenovo IdeaPad 317ITL6

Это отличная модель для учебы и работы, но она не подойдет для запуска требовательных приложений:

большой экран с антибликовым покрытием;

возможно добавление оперативной памяти;

длительная работа в автономном режиме — до 6,5 часа;

привлекательный дизайн — лаконичный корпус и классический серый оттенок;

предустановленная операционная система Windows 10 Home — ноутбук готов к работе;

минимальный уровень шума и устойчивость к перегреванию;

доступная цена;

нижнее расположение динамиков — если лэптоп лежит на столе , звук покажется тихим и приглушенным;

звук покажется тихим и приглушенным; слабая производительность.

Ноутбук. Источник: сайт positronica.ru.

HP 17-cp0094ur

Ноутбук подойдет для работы в домашних условиях. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, коррозии, перепадам температур: он не пачкается, тактильно приятен. Среди преимуществ и недостатков лэптопа:

большой экран с матовым покрытием;

компактный и легкий корпус;

можно добавить больше SSD и ОЗУ;

устойчивость к перегреванию при интенсивных нагрузках;

предустановленная операционная система Windows 10 Home и возможность бесплатного обновления до Windows 11;

достаточный запас производительности для развлечений и работы;

высокая скорость включения;

тихая и удобная клавиатура с отдельным цифровым блоком;

всего 3 USB интерфейса;

недостаточная яркость;

отсутствие подсветки клавиатуры;

отсутствие RJ45 для проводного подключения к сети.

ASUS TUF Gaming A17 FA706ICB-HX063

Ноутбук подходит для дома и работы: при выполнении разных задач система демонстрирует быстродействие и отличную многозадачность, доступна установка дополнительных планок для увеличения объема оперативной памяти. За счет увеличенной частоты обновления 144 Гц дисплей подходит для геймеров. А технология IPS обеспечивает максимальные углы обзора и реалистичную цветопередачу. Матовое покрытие исключает риск появления бликов.

насыщенный и большой дисплей с увеличенной герцовкой;

видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 подойдет для запуска современных игр;

легкий корпус — всего 2,6 кг;

многообразие портов для подключения периферийных устройств — USB0 , USB 3.1 Type-C , HDMI , разъемы для наушников;

USB 3.1 Type-C HDMI разъемы для наушников; возможность добавления оперативной памяти и второго накопителя;

8-ядерный процессор для максимальной производительности;

эффективная система охлаждения с функцией самоочистки;

сверхбыстрая зарядка с выходной мощностью 180 Вт;

стабильный рабочий режим при нагрузках любой интенсивности;

эргономичная клавиатура с RGB-подсветкой;

небольшой первоначальный объем оперативной памяти — 8 гб;

высокий уровень шума при интенсивных нагрузках.

Ноутбук. Источник: сайт positronica.ru.

MSI Pulse GL7611UDK-237XRU

Игровой ноутбук создан для космических приключений: его титановый корпус выдерживает самые серьезные нагрузки:

высокое разрешение для красочного и четкого изображения и плавной смены кадров;

эффективная система охлаждения для экстремальных игровых нагрузок;

6-ядерный процессор для высокой производительности;

дискретная видеокарта для фантастической игровой производительности;

яркая подсветка клавиатуры с гибкими настройками.

Ноутбук. Источник: сайт positronica.ru.

Acer ASPIRE 3 A317−52−599Q

Надежный и качественный ноутбук подойдет для выполнения задач дома и в офисе:

твердотельный накопитель SSD объемом 256 гб для хранения персональных и рабочих документов;

разъемы HDMI , USB0 и 3.0 для подключения периферийных устройств;

USB0 и 3.0 для подключения периферийных устройств; высокое разрешение 1920×1080 для комфортного просмотра контента;

антибликовое покрытие для работы при любом освещении;

IPS-панель для естественной цветопередачи изображения;

4-ядерный процессор и интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics для мгновенного отклика на все команды пользователя.

Ноутбук. Источник: сайт positronica.ru.

MSI Pulse GL7612UCK-051RU

Ноутбук создан на базе 14-ядерного игрового процессора, поэтому отлично подойдет для геймеров:

большой антибликовый экран для работы при любом освещении;

до 4 часов работы в автономном режиме;

чувствительный тачпад и полноразмерная клавиатура для комфортной работы с документами и печатания;

видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 и разрешение экрана 1920×1080 — выдача качественной картинки;

возможность расширения оперативной памяти — с 8 до 64 гб;

высокий уровень шума при интенсивных нагрузках.

Ноутбук. Источник: сайт positronica.ru.

MSI Pulse GL7612UEK-088XRU

Надежный лэптоп соответствует соотношению цены и качества. Ноутбук отлично реализует себя не только в гейминге, но и в проектах, где особое значение имеет производительность:

четкий силуэт и титановая броня;

12-ядерный процессор и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 для мощного потенциала;

бесшумное эффективное охлаждение;

большое количество разъемов — HDMI , USB0 , USB 3.0 , USB 3.0 ( Type-C), HDMI.

В обширной коллекции 17-дюймовых ноутбуков легко запутаться, но каждый из упомянутых девайсов станет отличным выбором для определенной клиентуры. Часто такие лэптопы выбирают геймеры за счет большого экрана (можно видеть мельчайшие подробности) и передовой технологии охлаждения.

Ноутбук. Источник: сайт positronica.ru.

4CQwVszH9pSZqkkigHa