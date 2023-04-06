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Обзор ноутбуков 17 дюймов

Ноутбуки с диагональю 17″ — это популярный на рынке сегмент, поэтому к их выбору следует подойти с особой внимательностью. Лэптопы разных производителей отличаются качеством сборки, стоимостью, автономностью, параметрами экрана и другими характеристиками, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Ноутбук.
Ноутбук.
Фото: freepik.

Устройства с диагональю 17″ нередко выбирают видеоредакторы, графические дизайнеры, программисты, художники, фоторедакторы, разработчики игр. Причина — большой дисплей, много рабочего пространства, отсутствие необходимости в масштабировании изображения.

При выборе ноутбука с диагональю 17″ присмотритесь к следующим моделям:

Lenovo IdeaPad 317ITL6

Это отличная модель для учебы и работы, но она не подойдет для запуска требовательных приложений:

  • большой экран с антибликовым покрытием;
  • возможно добавление оперативной памяти;
  • длительная работа в автономном режиме — до 6,5 часа;
  • привлекательный дизайн — лаконичный корпус и классический серый оттенок;
  • предустановленная операционная система Windows 10 Home — ноутбук готов к работе;
  • минимальный уровень шума и устойчивость к перегреванию;
  • доступная цена;
  • нижнее расположение динамиков — если лэптоп лежит на столе, звук покажется тихим и приглушенным;
  • слабая производительность.
Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: сайт positronica.ru.

HP 17-cp0094ur

Ноутбук подойдет для работы в домашних условиях. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, коррозии, перепадам температур: он не пачкается, тактильно приятен. Среди преимуществ и недостатков лэптопа:

  • большой экран с матовым покрытием;
  • компактный и легкий корпус;
  • можно добавить больше SSD и ОЗУ;
  • устойчивость к перегреванию при интенсивных нагрузках;
  • предустановленная операционная система Windows 10 Home и возможность бесплатного обновления до Windows 11;
  • достаточный запас производительности для развлечений и работы;
  • высокая скорость включения;
  • тихая и удобная клавиатура с отдельным цифровым блоком;
  • всего 3 USB интерфейса;
  • недостаточная яркость;
  • отсутствие подсветки клавиатуры;
  • отсутствие RJ45 для проводного подключения к сети.

ASUS TUF Gaming A17 FA706ICB-HX063

Ноутбук подходит для дома и работы: при выполнении разных задач система демонстрирует быстродействие и отличную многозадачность, доступна установка дополнительных планок для увеличения объема оперативной памяти. За счет увеличенной частоты обновления 144 Гц дисплей подходит для геймеров. А технология IPS обеспечивает максимальные углы обзора и реалистичную цветопередачу. Матовое покрытие исключает риск появления бликов.

  • насыщенный и большой дисплей с увеличенной герцовкой;
  • видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 подойдет для запуска современных игр;
  • легкий корпус — всего 2,6 кг;
  • многообразие портов для подключения периферийных устройств — USB0, USB 3.1 Type-C, HDMI, разъемы для наушников;
  • возможность добавления оперативной памяти и второго накопителя;
  • 8-ядерный процессор для максимальной производительности;
  • эффективная система охлаждения с функцией самоочистки;
  • сверхбыстрая зарядка с выходной мощностью 180 Вт;
  • стабильный рабочий режим при нагрузках любой интенсивности;
  • эргономичная клавиатура с RGB-подсветкой;
  • небольшой первоначальный объем оперативной памяти — 8 гб;
  • высокий уровень шума при интенсивных нагрузках.
Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: сайт positronica.ru.

MSI Pulse GL7611UDK-237XRU

Игровой ноутбук создан для космических приключений: его титановый корпус выдерживает самые серьезные нагрузки:

  • высокое разрешение для красочного и четкого изображения и плавной смены кадров;
  • эффективная система охлаждения для экстремальных игровых нагрузок;
  • 6-ядерный процессор для высокой производительности;
  • дискретная видеокарта для фантастической игровой производительности;
  • яркая подсветка клавиатуры с гибкими настройками.
Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: сайт positronica.ru.

Acer ASPIRE 3 A317−52−599Q

Надежный и качественный ноутбук подойдет для выполнения задач дома и в офисе:

  • твердотельный накопитель SSD объемом 256 гб для хранения персональных и рабочих документов;
  • разъемы HDMI, USB0 и 3.0 для подключения периферийных устройств;
  • высокое разрешение 1920×1080 для комфортного просмотра контента;
  • антибликовое покрытие для работы при любом освещении;
  • IPS-панель для естественной цветопередачи изображения;
  • 4-ядерный процессор и интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics для мгновенного отклика на все команды пользователя.
Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: сайт positronica.ru.

MSI Pulse GL7612UCK-051RU

Ноутбук создан на базе 14-ядерного игрового процессора, поэтому отлично подойдет для геймеров:

  • большой антибликовый экран для работы при любом освещении;
  • до 4 часов работы в автономном режиме;
  • чувствительный тачпад и полноразмерная клавиатура для комфортной работы с документами и печатания;
  • видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 и разрешение экрана 1920×1080 — выдача качественной картинки;
  • возможность расширения оперативной памяти — с 8 до 64 гб;
  • высокий уровень шума при интенсивных нагрузках.
Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: сайт positronica.ru.

MSI Pulse GL7612UEK-088XRU

Надежный лэптоп соответствует соотношению цены и качества. Ноутбук отлично реализует себя не только в гейминге, но и в проектах, где особое значение имеет производительность:

  • четкий силуэт и титановая броня;
  • 12-ядерный процессор и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 для мощного потенциала;
  • бесшумное эффективное охлаждение;
  • большое количество разъемов — HDMI, USB0, USB 3.0, USB 3.0 (Type-C), HDMI.

В обширной коллекции 17-дюймовых ноутбуков легко запутаться, но каждый из упомянутых девайсов станет отличным выбором для определенной клиентуры. Часто такие лэптопы выбирают геймеры за счет большого экрана (можно видеть мельчайшие подробности) и передовой технологии охлаждения.

Ноутбук.
Ноутбук.
Источник: сайт positronica.ru.

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