Обзор ноутбуков 17 дюймов

Устройства с диагональю 17″ нередко выбирают видеоредакторы, графические дизайнеры, программисты, художники, фоторедакторы, разработчики игр. Причина — большой дисплей, много рабочего пространства, отсутствие необходимости в масштабировании изображения.
При выборе ноутбука с диагональю 17″ присмотритесь к следующим моделям:
Lenovo IdeaPad 317ITL6
Это отличная модель для учебы и работы, но она не подойдет для запуска требовательных приложений:
- большой экран с антибликовым покрытием;
- возможно добавление оперативной памяти;
- длительная работа в автономном режиме — до 6,5 часа;
- привлекательный дизайн — лаконичный корпус и классический серый оттенок;
- предустановленная операционная система Windows 10 Home — ноутбук готов к работе;
- минимальный уровень шума и устойчивость к перегреванию;
- доступная цена;
- нижнее расположение динамиков — если лэптоп лежит на столе, звук покажется тихим и приглушенным;
- слабая производительность.
HP 17-cp0094ur
Ноутбук подойдет для работы в домашних условиях. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, коррозии, перепадам температур: он не пачкается, тактильно приятен. Среди преимуществ и недостатков лэптопа:
- большой экран с матовым покрытием;
- компактный и легкий корпус;
- можно добавить больше SSD и ОЗУ;
- устойчивость к перегреванию при интенсивных нагрузках;
- предустановленная операционная система Windows 10 Home и возможность бесплатного обновления до Windows 11;
- достаточный запас производительности для развлечений и работы;
- высокая скорость включения;
- тихая и удобная клавиатура с отдельным цифровым блоком;
- всего 3 USB интерфейса;
- недостаточная яркость;
- отсутствие подсветки клавиатуры;
- отсутствие RJ45 для проводного подключения к сети.
ASUS TUF Gaming A17 FA706ICB-HX063
Ноутбук подходит для дома и работы: при выполнении разных задач система демонстрирует быстродействие и отличную многозадачность, доступна установка дополнительных планок для увеличения объема оперативной памяти. За счет увеличенной частоты обновления 144 Гц дисплей подходит для геймеров. А технология IPS обеспечивает максимальные углы обзора и реалистичную цветопередачу. Матовое покрытие исключает риск появления бликов.
- насыщенный и большой дисплей с увеличенной герцовкой;
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 подойдет для запуска современных игр;
- легкий корпус — всего 2,6 кг;
- многообразие портов для подключения периферийных устройств — USB0, USB 3.1 Type-C, HDMI, разъемы для наушников;
- возможность добавления оперативной памяти и второго накопителя;
- 8-ядерный процессор для максимальной производительности;
- эффективная система охлаждения с функцией самоочистки;
- сверхбыстрая зарядка с выходной мощностью 180 Вт;
- стабильный рабочий режим при нагрузках любой интенсивности;
- эргономичная клавиатура с RGB-подсветкой;
- небольшой первоначальный объем оперативной памяти — 8 гб;
- высокий уровень шума при интенсивных нагрузках.
MSI Pulse GL7611UDK-237XRU
Игровой ноутбук создан для космических приключений: его титановый корпус выдерживает самые серьезные нагрузки:
- высокое разрешение для красочного и четкого изображения и плавной смены кадров;
- эффективная система охлаждения для экстремальных игровых нагрузок;
- 6-ядерный процессор для высокой производительности;
- дискретная видеокарта для фантастической игровой производительности;
- яркая подсветка клавиатуры с гибкими настройками.
Acer ASPIRE 3 A317−52−599Q
Надежный и качественный ноутбук подойдет для выполнения задач дома и в офисе:
- твердотельный накопитель SSD объемом 256 гб для хранения персональных и рабочих документов;
- разъемы HDMI, USB0 и 3.0 для подключения периферийных устройств;
- высокое разрешение 1920×1080 для комфортного просмотра контента;
- антибликовое покрытие для работы при любом освещении;
- IPS-панель для естественной цветопередачи изображения;
- 4-ядерный процессор и интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics для мгновенного отклика на все команды пользователя.
MSI Pulse GL7612UCK-051RU
Ноутбук создан на базе 14-ядерного игрового процессора, поэтому отлично подойдет для геймеров:
- большой антибликовый экран для работы при любом освещении;
- до 4 часов работы в автономном режиме;
- чувствительный тачпад и полноразмерная клавиатура для комфортной работы с документами и печатания;
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 и разрешение экрана 1920×1080 — выдача качественной картинки;
- возможность расширения оперативной памяти — с 8 до 64 гб;
- высокий уровень шума при интенсивных нагрузках.
MSI Pulse GL7612UEK-088XRU
Надежный лэптоп соответствует соотношению цены и качества. Ноутбук отлично реализует себя не только в гейминге, но и в проектах, где особое значение имеет производительность:
- четкий силуэт и титановая броня;
- 12-ядерный процессор и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 для мощного потенциала;
- бесшумное эффективное охлаждение;
- большое количество разъемов — HDMI, USB0, USB 3.0, USB 3.0 (Type-C), HDMI.
В обширной коллекции 17-дюймовых ноутбуков легко запутаться, но каждый из упомянутых девайсов станет отличным выбором для определенной клиентуры. Часто такие лэптопы выбирают геймеры за счет большого экрана (можно видеть мельчайшие подробности) и передовой технологии охлаждения.
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