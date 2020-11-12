Обзор новых iPhone 12 Pro и 12 Pro Max

Наконец-то выходят новые смартфоны Apple iPhone. Ещё до их появления обсуждались технические характеристики. И вот на презентации в интернет-магазине Технопарк представлены новшества моделей iPhone 12 Pro и 12 Pro Max от разработчиков Apple.

iPhone 12 Pro

Что касается дизайна, то компания решила вернуться к старым добрым iPhone 4 и 5, вернуть прямоугольные грани, сделав редизайн новинок. Для изготовления рамки использовали прочную хирургическую сталь. Специальное напыление на нержавеющей стали создаёт эффект позолоты. Любители ярких красок образуются возможности выбрать смартфон в одном из четырёх представленных цветов.

Защита гаджетов Ceramic Shield от влаги и грязи настолько сильная, что он долго может находиться под водой. Но, конечно, намеренно таких экспериментов пользователи проводить не станут.

Усовершенствованные беспроводные аксессуары Magsafe, зарядка в частности, помогут всегда быть на связи и в нужный момент подзарядить смартфон.

Дисплей Super Retina XDR размером 6,1 дюйма имеет разрешение 2778*1284 пикселей. Это в разы улучшило качество изображения. Но ожидаемой технологии Promotion нет в данной модели.

Чип A14 bionic считается одним из мощнейших из всего подобного оборудования. Следовательно, увеличилась мощность iPhone 12 Pro по сравнению с другими телефонами.

Профессиональные возможности смартфона давно превысили мощность обычного графического процессора. Обработка и качество фотографий также превышают функции камеры.

Память в моделях варьируется: 128, 256 или 512 ГБ. Фотокамера 52 мм, угол обзора 120 градусов отлично подходит для съёмки портретов. Все четыре камеры быстро фокусируются на нужной обстановке для лучшего качества фото.

iPhone 12 Pro Max

Презентовая новинка от Apple также имеет усовершенствованные функции по сравнению с другими моделями. Но в чем разница между iPhone 12 Pro и 12 Pro Max?

Дисплеи одинаковые, но Max имеет 6,7 дюйма. Экран увеличен за счёт уменьшения рамки. Процессор и память идентичны, но второй вариант содержит на 40% больше транзисторов.

Идентичное покрытие гарантирует защиту от мелких царапин, влаги, пыли и ударов.

Камеры прекрасно снимают при слабом и ночном освещении. Технология, используемая в смартфоне, не уступает профессиональному фотографическому оборудованию.

Ёмкость также представлена в трёх вариантах с чипом bionic. Смартфоны поддерживают сеть нового поколения 5G.