Находите грузоперевозчиков с легкостью
Раздел грузоперевозок оценили уже более 100 тыс. пользователей сервиса Едем. рф — удобный интерфейс и отсутствие сервисного сбора делают приложение отличным инструментом для поиска заказчиков и исполнителей.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом Едем. рф, нужно ввести в поисковую строку город отправления и нужную дату. Едем. рф покажет подходящие под запрос объявления, стоимость и дополнительные услуги, которые оказывает грузоперевозчик. Правда, чтобы увидеть контактные данные, пользователю необходимо быть авторизованным.
Для удобства популярные фильтры выделены отдельно — переезды, эвакуаторы и манипуляторы. Можно также отсортировать выдачу по грузоподъемности транспорта, типу груза, кузова, габаритам и дополнительным услугам.
Находите заказчиков совершенно бесплатно
Для грузоперевозчиков сервис привлекателен тем, что не берет сервисный сбор за публикацию объявления. Заказчиков можно найти совершенно бесплатно, если как можно точнее заполнить информацию в профиле, загрузить фото машины и следовать подсказкам сервиса.
Водители могут публиковать объявления как частные или юридические лица, добавлять несколько машин, определять стоимость и условия перевозки самостоятельно.
Переходите на сайт Едем.рф, чтобы детальнее ознакомиться с сервисом, создать свою первую публикацию и найти клиентов.
Сервис Едем.рф не является таксомоторной организацией и оказывает исключительно информационные услуги.