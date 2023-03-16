16 марта
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Потребитель

Обзор нового направления Едем. рф — междугородние грузоперевозки

С помощью сервиса Едем. рф теперь можно не только отправиться в бюджетную поездку с попутчиками на автомобиле, но и отправить посылку или груз. Рассказываем подробнее о новом направлении.

Грузовой автомобиль.
Грузовой автомобиль.
Фото: freepik, автор wirestock.

Находите грузоперевозчиков с легкостью

Раздел грузоперевозок оценили уже более 100 тыс. пользователей сервиса Едем. рф — удобный интерфейс и отсутствие сервисного сбора делают приложение отличным инструментом для поиска заказчиков и исполнителей.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом Едем. рф, нужно ввести в поисковую строку город отправления и нужную дату. Едем. рф покажет подходящие под запрос объявления, стоимость и дополнительные услуги, которые оказывает грузоперевозчик. Правда, чтобы увидеть контактные данные, пользователю необходимо быть авторизованным.

Для удобства популярные фильтры выделены отдельно — переезды, эвакуаторы и манипуляторы. Можно также отсортировать выдачу по грузоподъемности транспорта, типу груза, кузова, габаритам и дополнительным услугам.

Находите заказчиков совершенно бесплатно

Для грузоперевозчиков сервис привлекателен тем, что не берет сервисный сбор за публикацию объявления. Заказчиков можно найти совершенно бесплатно, если как можно точнее заполнить информацию в профиле, загрузить фото машины и следовать подсказкам сервиса.

Водители могут публиковать объявления как частные или юридические лица, добавлять несколько машин, определять стоимость и условия перевозки самостоятельно.

Переходите на сайт Едем.рф, чтобы детальнее ознакомиться с сервисом, создать свою первую публикацию и найти клиентов.

Сервис Едем.рф не является таксомоторной организацией и оказывает исключительно информационные услуги.


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