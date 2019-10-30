Обзор робота-пылесоса iRobot Roomba i7+

Роботизированные помощники покорили удобством и простотой в использовании. Спрос стремительно растете, поэтому в продаже появляется техника новых торговых марок. Уверенные позиции занимает продукция марки iRobot. Она представлена несколькими семействами, которые с завидной регулярностью пополняются новинками. Одна из последних разработок - робот пылесос Roomba i7+. Это автономный уборщик, в котором сочетаются следующие преимущества:

высокие эксплуатационные показатели;

интеллектуальная технология запоминания маршрутов ( встроенная навигация);

встроенная навигация); картография;

удаленное управление работой;

управление посредством голосовых команд;

наличие док-станции автоматического очистки после уборки.

По отзывам покупателе это лучший робот-пылесос с функцией самоочистки по итогам 2019 года. Представленная разработка отличается простотой в использовании. Не нужно тратить время на очистку напольных покрытий, что позволяет во время уборки заниматься более важными делами, отдыхать или проводить время с семьей.

Преимущества флагманской модели iRobot Roomba i7+

использовать робот-пылесос представленной серии можно для уборки как жилых комнат, так и офисных помещений. Он подходит для сухой чистки различных видов напольных покрытий: линолеума, паркета, ламината, ковров, ковролина. Более быстрая уборка обеспечивается за счет того, что прибор может запоминать план комнат на нескольких этажах, и даже их название. К числу достоинств флагмана стоит отнести:

компактные размеры и стильный дизайн , продуманный до мельчайших деталей;

продуманный до мельчайших деталей; высокая мощность всасывания;

трехэтапная система уборки;

возможность удаленного управления;

несколько режимов работы;

устройство автоматически адаптируется под любой тип напольного покрытия.

Главный плюс — самоочистка на станции. Посредством покупки роботизированного помощника можно автоматизировать процесс уборки. В условиях стремительного ритма жизни это возможность сэкономить время. Высокая мощность всасывания гарантирует качественную очистку пола от пыли, грязи, пыльцы, шерсти домашних питомцев, плесени и прочих аллергенов. Новая модель отличается функциональностью, поэтому стоимость полностью оправдана. Если вы давно мечтаете о верном помощнике в быту, то, остановившись на этом варианте, вы не пожалеете.