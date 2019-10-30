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Обзор робота-пылесоса iRobot Roomba i7+

Робот-пылесос iRobot Roomba i7+
Робот-пылесос iRobot Roomba i7+
Фото: предоставлено рекламодателем.

Роботизированные помощники покорили удобством и простотой в использовании. Спрос стремительно растете, поэтому в продаже появляется техника новых торговых марок. Уверенные позиции занимает продукция марки iRobot. Она представлена несколькими семействами, которые с завидной регулярностью пополняются новинками. Одна из последних разработок - робот пылесос Roomba i7+. Это автономный уборщик, в котором сочетаются следующие преимущества:

  • высокие эксплуатационные показатели;
  • интеллектуальная технология запоминания маршрутов (встроенная навигация);
  • картография;
  • удаленное управление работой;
  • управление посредством голосовых команд;
  • наличие док-станции автоматического очистки после уборки.

По отзывам покупателе это лучший робот-пылесос с функцией самоочистки по итогам 2019 года. Представленная разработка отличается простотой в использовании. Не нужно тратить время на очистку напольных покрытий, что позволяет во время уборки заниматься более важными делами, отдыхать или проводить время с семьей.

Преимущества флагманской модели iRobot Roomba i7+

использовать робот-пылесос представленной серии можно для уборки как жилых комнат, так и офисных помещений. Он подходит для сухой чистки различных видов напольных покрытий: линолеума, паркета, ламината, ковров, ковролина. Более быстрая уборка обеспечивается за счет того, что прибор может запоминать план комнат на нескольких этажах, и даже их название. К числу достоинств флагмана стоит отнести:

  • компактные размеры и стильный дизайн, продуманный до мельчайших деталей;
  • высокая мощность всасывания;
  • трехэтапная система уборки;
  • возможность удаленного управления;
  • несколько режимов работы;
  • устройство автоматически адаптируется под любой тип напольного покрытия.

Главный плюс — самоочистка на станции. Посредством покупки роботизированного помощника можно автоматизировать процесс уборки. В условиях стремительного ритма жизни это возможность сэкономить время. Высокая мощность всасывания гарантирует качественную очистку пола от пыли, грязи, пыльцы, шерсти домашних питомцев, плесени и прочих аллергенов. Новая модель отличается функциональностью, поэтому стоимость полностью оправдана. Если вы давно мечтаете о верном помощнике в быту, то, остановившись на этом варианте, вы не пожалеете.

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