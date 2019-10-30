Обзор робота-пылесоса iRobot Roomba i7+

Роботизированные помощники покорили удобством и простотой в использовании. Спрос стремительно растете, поэтому в продаже появляется техника новых торговых марок. Уверенные позиции занимает продукция марки iRobot. Она представлена несколькими семействами, которые с завидной регулярностью пополняются новинками. Одна из последних разработок - робот пылесос Roomba i7+. Это автономный уборщик, в котором сочетаются следующие преимущества:
- высокие эксплуатационные показатели;
- интеллектуальная технология запоминания маршрутов (встроенная навигация);
- картография;
- удаленное управление работой;
- управление посредством голосовых команд;
- наличие док-станции автоматического очистки после уборки.
По отзывам покупателе это лучший робот-пылесос с функцией самоочистки по итогам 2019 года. Представленная разработка отличается простотой в использовании. Не нужно тратить время на очистку напольных покрытий, что позволяет во время уборки заниматься более важными делами, отдыхать или проводить время с семьей.
Преимущества флагманской модели iRobot Roomba i7+
использовать робот-пылесос представленной серии можно для уборки как жилых комнат, так и офисных помещений. Он подходит для сухой чистки различных видов напольных покрытий: линолеума, паркета, ламината, ковров, ковролина. Более быстрая уборка обеспечивается за счет того, что прибор может запоминать план комнат на нескольких этажах, и даже их название. К числу достоинств флагмана стоит отнести:
- компактные размеры и стильный дизайн, продуманный до мельчайших деталей;
- высокая мощность всасывания;
- трехэтапная система уборки;
- возможность удаленного управления;
- несколько режимов работы;
- устройство автоматически адаптируется под любой тип напольного покрытия.
Главный плюс — самоочистка на станции. Посредством покупки роботизированного помощника можно автоматизировать процесс уборки. В условиях стремительного ритма жизни это возможность сэкономить время. Высокая мощность всасывания гарантирует качественную очистку пола от пыли, грязи, пыльцы, шерсти домашних питомцев, плесени и прочих аллергенов. Новая модель отличается функциональностью, поэтому стоимость полностью оправдана. Если вы давно мечтаете о верном помощнике в быту, то, остановившись на этом варианте, вы не пожалеете.