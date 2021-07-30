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Обзор смартфонов Samsung Galaxy A52

Новинка 2021 года — это улучшенная версия предшественника Galaxy A32. В отличие от него, Samsung Galaxy A52 имеет измененный дизайн, отличную камеру и более мощный процессор. Узнаем, чем еще порадовали производители смартфона.

Внешний вид и экран

Задняя крышка выполнена из прочного пластика в матовом цвете. Приятная на ощупь поверхность имеет словно бархатистую структуру. Отпечатки на ней практически не остаются и легко убираются. Для камеры выделена платформа в виде выступа, которая защищает оптику от царапин. Что касается разъемов, слот под sim-карты расположен сверху и позволяет поставить либо одну симку и одну карту памяти, или только две sim-карты.

Тонкая рамка и уменьшенный «подбородок». Солидно смотрится фронтальная камера, вынесенная на центр верхнего края дисплея и оформленная в виде круга. Увеличен размер дисплея до 6.5″ с матрицей AMOLED. Четкая картинка сохраняется, даже если смотреть под углом. Частота обновления 90 Гц. В настройках предусмотрено увеличение чувствительности экрана, темный режим и защита от случайных нажатий.

Управление и производительность

Благодаря более мощному процессору не наблюдаются фризов в работе приложений. Система быстро отзывается. Есть четкость и нет зависаний. Можно создать два пространства для удобной работы, например, одновременного открытия разных аккаунтов в соцсети. Геймеров порадует проверенный временем Qualcomm Snapdra on 720G, благодаря которым проблем с играми нет. Довольно мощная батарея, емкостью 4500 мАч, поддерживает «жизнь» до семи часов активного юзания. В комплекте зарядное устройство, обеспечивающее быструю зарядку: за весьма короткое время телефон можно зарядить до 100%.

Камера и динамики

Отличные фото получаются благодаря широкоугольному модулю. Несмотря на детализированные фото, при максимальном приближении четкость теряется. При этом кадры, сделанные днем, насыщенные и яркие. Неплохие и ночные фото: картинка детальная, небо четкое, видны облака. Кстати, в приложении камера появился режим «Веселый» — можно добавлять эффекты из Снэпчата.

Стереодинамики четкие и громкие. Неважно, как держать телефон, прикрыть динамики полностью не получится, так как один из них расположен сверху. Радио работает через проводные наушники, которые выполняют функцию антенны.

Комплектация стандартная и включает в себя сетевое зарядное устройство, кабель для передачи данных USB Type-C, шпильку для извлечения SIM карты, гарантийный талон и руководство пользователя.

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