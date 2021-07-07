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Обзор выгодных акций и скидок на суши и роллы в Барнауле

Суши — вкусное оригинальное блюдо, которое впервые стали употреблять в Японии. Оно отличается не только экзотическим вкусом, но и непревзойденной пользой. Глядя на долгожителей Страны Восходящего Солнца, во всем мире люди начали употреблять суши и не прогадали. Суши Мастер Барнаул предлагает огромный выбор роллов.

Роллы.
Роллы.
Источник: Суши Мастер Барнаул

Польза суши

В состав этого блюда входят рис, морепродукты, водоросли, овощи и другие полезные добавки. Рис — традиционная злаковая культура Азии, содержит в своем составе много белка и клетчатки. Рис отлично насыщает, но при этом не дает ощущения тяжести в желудке и содержит мало калорий.

Морепродукты и рыба богаты фосфором, калием, магнием и другими минералами, которые просто необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности. В водорослях содержится йод, железо, антиоксиданты. Последние способствуют омоложение клеток организма, чем препятствуют старению. Овощи богаты витаминами и полезными микроэлементами. И все это богатство собрано в одном блюде — суши.

Многие не покупают суши часто, считая, что блюдо стоит дорого. Ценители правильного питания даже покупают наборы для приготовления суши дома, но стоимость морепродуктов, специального риса и водорослей в супермаркетах очень высока. Намного выгоднее и удобнее покупать готовые блюда. Суши Мастер предлагает не только вкусные, но и качественные суши и роллы по весьма умеренной цене.

Немного о Суши Мастер

Суши Мастер — международная ресторанная сеть, где подают исключительно блюда японской кухни. Компания существует уже 8 лет и за время своей работы завоевала доверие людей по всему миру.

Здесь работают только профессиональные повара-сушисты, которые готовят японские блюда с соблюдением технологий и рецептуры. В Суши Мастер подают только свежие блюда по умеренной цене. Приемлемая ценовая политика обусловлена тем, что компания сотрудничает только с проверенными поставщиками продуктов, а потому приобретает сырье по оптовым ценам. Свежая рыба поступает сразу под нож повара, а оттуда — на стол посетителям или в сумку курьера. Поэтому блюда здесь всегда только свежие и вкусные.

Суши Мастер — выгода каждому клиенту

Суши Мастер — клиентоориентированная компания, а потому для своих клиентов, новых и постоянных, с удовольствием предоставляет акции и скидки, благодаря которым всегда можно заказать любимые блюда намного дешевле!

Так как Суши Мастер всегда рад новым клиентам, то для них есть супер-акция «Давай дружить». Если ввести в поле при заказе промокод «Давайдружить», то вы получите скидку 20%. Причем, не на один, а на три первых заказа!

Если у вас большая семья или много друзей, то намного выгоднее заказывать в Суши Мастер сеты — «В большом городе», «Ажиотаж», «Франция», «Португалия» и другие со скидками от 15%. В них роллы на любой вкус, а количество порций таково, что голод утолит даже очень большая компания!

А еще компания дарит скидку 15% на самый первый заказ и плюс к нему 150 бонусных баллов. И вот этими бонусами можно оплатить до 50% от стоимости последующих покупок!

Суши Мастер — это всегда выгодно, вкусно, удобно!

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