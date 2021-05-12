12 мая 21°C
﻿
Потребитель
27

Очки, меняющие взгляд на мир. В салоне оптики «Спектр» представят эксклюзивные аксессуары ручной работы

Более 500 дизайнерских моделей будут представлены в салоне оптики «Спектр» в клиентские дни. Только 12, 13 и 14 мая жители Барнаула смогут прикоснуться к прекрасному и подобрать стильный аксессуар ручной работы. Полные коллекции известных мировых брендов разместятся в салоне на пр. Ленина, 118.

Эксклюзивные очки.
Эксклюзивные очки.
Дмитрий Лямзин

В салоне оптики «Спектр» всегда можно найти изысканные и действительно уникальные модели солнцезащитных очков и медицинских оправ, подчеркивающих индивидуальность владельца.

А в клиентские дни здесь представлен широчайший ассортимент аксессуаров от топовых представителей оптического мира. Это прекрасная возможность подобрать себе идеальные очки для отдыха, работы или прогулок.

Так, далеко не все российские или зарубежные салоны могут похвастаться полной линейкой свежей коллекции легендарных очков категории люкс ручной работы от Matsuda. Поэтому самые взыскательные клиенты «Спектра» точно оценят творения бренда, в каждом изделии которого представлено гармоничное сочетание традиций японского зодчества и высоких технологий. Совершенное слияние классических форм и сложных деталей можно будет примерить на себя.

Настоящим откровением для прекрасных женщин наверняка станут модели от Caroline Abram. «Счастливые линии» от известного французского дизайнера станут ярким акцентом самого изысканного образа.

Мужчины же найдут для себя нечто действительно уникальное, отражающее всю гамму палитры внутреннего мира. Очки от бренда Brett подойдут как утонченным джентльменам, так и брутальным, «плохим парням».

Каждая модель носит имя легендарного актерского состава 1970-х (Стива Маккуина, Пола Ньюмана, Клинта Иствуда и т. д.), а также легендарных автогонщиков (Фила Хилла, Джимми Кларка, Ники Лауда и др.).

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин

А еще здесь точно будет представлена уникальная модель от Philippe V для ярких индивидуальностей. Очки, отражающие эмоциональную связь между городской природой и окружающей средой от Haze.

Также обращает на себя внимание изысканная модель без броского китча от Hafmanns & Neumeister. Обратите внимание на стильный и экстравагантный унисекс от Eyepetizer, а также на «блестящий и великолепный» аксессуар от Masunaga.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин

Какой аксессуар вы бы ни выбрали, он точно будет исключительным и уникальным, как рисунок вашей радужки. Индивидуальность отражается в каждой детали, какой бы обыденной она не казалась на первый взгляд.

Остается добавить, что такую возможность, как клиентские дни «Спектре» точно нельзя пропустить. Нужно обязательно заглянуть в салон на пр. Ленина, 118, чтобы окунуться в оптический мир, где нет иллюзий, есть только качество, стиль и потрясающие цветовые и дизайнерские решения.

Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Салон оптики «Спектр» на пр. Ленина, 118.
Дмитрий Лямзин

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

  • Реклама
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость