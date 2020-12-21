Одно предприятие для двух поколений семьи: династия Буниных работает на «Барнаулметаллургмонтаже» 50 лет

Отец, два сына и невестка — общий стаж династии Буниных на предприятии АО «Барнаулметаллургмонтаж» вот-вот перевалит за 50 лет.

Основателем ее стал глава семьи Александр Михайлович. О том же, как предприятие стало семейным делом, Altapress.ru рассказал Сергей Бунин.

По стопам отца и брата

Александр Бунин пришел на предприятие в 2000 году. Трудился начальником сварочной лаборатории. Нередко рассказывал сыновьям про работу.

— Папа всегда трудился на предприятиях, занимающихся строительной деятельностью. Часто и нас с братом привлекал, приучая к работе и показывая, что к чему. Даже строили вместе дачу с нуля. Все это нам очень нравилось, — рассказывает сын Александра Бунина Сергей.

Истории об экспериментах и тестах, проводимых в сварочной лаборатории предприятия, казались захватывающими. В лаборатории проводили несколько видов контроля. Были среди них визуально-измерительная, ультразвуковая дефектоскопия, рентген, а были и более интересные, механические. Ведь образцы сварочных швов резали, били, растягивали, при этом размораживая и нагревая.

В тот же год вслед за отцом на предприятие устроился сын Евгений. Он занял должность дефектоскописта. А через пару лет на предприятие пришла и невестка Александра — Наталья. Она проработала инженером ПТО, СДО на предприятии 12 лет.

Второй сын Александра, Сергей, работал неподалеку. И некоторое время местом встречи мужской части семьи была заводская столовая.

Сергей Бунин АО «Барнаулметаллургмонтаж»

— Здесь очень хорошая столовая. Готовят вкусно, атмосфера приятная. Благодаря встречам за обедами познакомился и с коллегами родных, — рассказывает Сергей.

Среди них оказалось немало интересных людей. В 2010 году Сергей Бунин стал еще одним представителем семьи, влившимся в трудовой коллектив «Барнаулметаллургмонтажа».

— Благодаря отцу и брату я был знаком с руководством предприятия. Когда у меня возник сложный период в жизни, пришел к генеральному директору. Честно рассказал все как есть и о том, что умею и могу. Мне хотелось заниматься интересным делом, добиваться чего-то в своей профессии и узнавать новое. Генеральный директор предложил работу, — рассказывает Сергей Бунин.

С новыми коллегами быстро нашел точки соприкосновения. Помог в этом и настольный теннис в спортивном зале предприятия. Частенько Сергей вместе с коллегами во время обеденного перерыва устраивали любительские турниры.

Универсальный человек

Работа на «Барнаулметаллургмонтаже» для Сергея началась с вызова самому себе. По его словам, на тот момент ситуация с информационной безопасностью была на предприятии на недостаточно высоком уровне. Но, потратив немало времени и сил, он смог изменить ситуацию и устранить проблемы.

— Теперь не без гордости могу сказать, что компьютерная локальная сеть предприятия — отчасти и мое детище. Хотя не стоит умалять заслуг тех, кто ее создавал.

В настоящее время Сергей Бунин занимает должность инженера-программиста, а себя в шутку называет «универсальным человеком на предприятии». Он и системный администратор, и ответственный за телефонию, видеонаблюдение и все компьютерные сети. Установка программ, настройки доступа к различным ресурсам в глобальной и локальной сети — все это в ведомстве Сергея.

— Мой рабочий день начинается со сбора заявок — у кого что не работает или сбой дает. Затем устраняю проблемы или чиню неисправности. У нашего предприятия есть объекты на Крайнем Севере, где сейчас ведутся строительные работы. Оттуда к нам приходят заявки на различную технику, и я подготавливаю счета для поставки оборудования в филиалы компании.

Трудовые династии — давняя традиция. АО «Барнаулметаллургмонтаж»

Семейные династии — фундамент коллектива

Не только «Барнаулметаллургмонтаж», но и вся компания АО «Трест Коксохиммонтаж» заботится о трудовых династиях предприятия во всех регионах страны. Генеральный директор Сергей Фуфаев чтит традиции и ценит преемственность поколений:

— Коллектив большого предприятия можно сравнить со сложным механизмом, где хорошую рабочую атмосферу формируют трудовые династии, которые из поколения в поколение передают накопленный опыт и знания. Их отличает сопричастность общему делу и высокая ответственность за результаты своего труда.

А что касается семьи Буниных, то для каждого из них работа на нашем предприятии — это важный этап жизни.

— Я рад, что моя работа очень разнообразна и в ней нет рутины. Есть вызовы, которые заставляют расти и узнавать новое. Но самое главное, что предприятие связано с семьей, и здесь я могу чувствовать себя как дома, — завершает беседу Сергей.