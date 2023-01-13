Офис «легкого формата» банка «Открытие» начал работу в Новоалтайске

В центре Новоалтайска открылся офис «легкого формата» от банка «Открытие». В небольшом светлом и уютном помещении силами двух сотрудников фронт-линии клиентам предоставляется полный спектр розничных услуг банка. Для работы с наличными установлен банкомат с функцией приема/выдачи денежных средств.

Концепция развития легкой сети была одобрена правлением банка «Открытие» в сентябре 2022 года. В рамках пилотного проекта предусмотрено открытие пяти офисов «легкой сети» площадью 30−40 квадратных метров в населенных пунктах России с населением более 50 тысяч человек. Новоалтайский офис стал первым офисом такого формата в Алтайском крае. «Легкий формат» позволяет оптимизировать инфраструктуру банка и разгрузить действующую сеть продаж.

Новый офис «легкого формата» от банка «Открытие». Фото: банк «Открытие».