13 января
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Офис «легкого формата» банка «Открытие» начал работу в Новоалтайске

В центре Новоалтайска открылся офис «легкого формата» от банка «Открытие». В небольшом светлом и уютном помещении силами двух сотрудников фронт-линии клиентам предоставляется полный спектр розничных услуг банка. Для работы с наличными установлен банкомат с функцией приема/выдачи денежных средств.

Новый офис «легкого формата» от банка «Открытие».
Новый офис «легкого формата» от банка «Открытие».
Фото: банк «Открытие».

Концепция развития легкой сети была одобрена правлением банка «Открытие» в сентябре 2022 года. В рамках пилотного проекта предусмотрено открытие пяти офисов «легкой сети» площадью 30−40 квадратных метров в населенных пунктах России с населением более 50 тысяч человек. Новоалтайский офис стал первым офисом такого формата в Алтайском крае. «Легкий формат» позволяет оптимизировать инфраструктуру банка и разгрузить действующую сеть продаж.

Новый офис «легкого формата» от банка «Открытие».
Новый офис «легкого формата» от банка «Открытие».
Фото: банк «Открытие».

— Место для нашего компактного офиса в Новоалтайске на Октябрьской, 13, выбрано самое удачное: оживленный центр города, рядом находятся вокзал и магазины крупных торговых сетей. В непосредственной близости от офиса находится известное далеко за пределами региона предприятие — Алтайвагон. Не смотря на небольшие размеры офиса, розничные клиенты банка здесь могут получить полный перечень банковских услуг при неизменно высоком уровне сервиса, — отмечает управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

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