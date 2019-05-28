Официальный дилер мотоциклов TRIUMPH приезжает в Барнаул

Triumph — это старейший бренд мотоциклов Великобритании, основанный в 1902 году.
В мотоциклах Triumph чувствуется время и принадлежность к разным эпохам и субкультурам. Бренд с успехом выпускает основные виды мотоциклов, включая модели в ретростиле. Классические, спортивные, турист и турист-эндуро, родстеры и круизеры — в каждом из них есть свои особенности дизайна и специфические технические характеристики.
Помимо Triumph Новосибирск, в данном мероприятии будет также принимать участие Honda Мотоленд Новосибирск. Оба дилерских центра представят вашему вниманию новейшие модели 2019 г.
Большой тест-райд — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь новых мотоциклов японского и английского брендов.
Первый день мероприятия начнется в субботу, 1 июня, в 10.00 и закончится в 20.00. Второй день — 2 июня с 10.00 до 18.00.
Место проведения тест-райда: площадка ТРЦ Арена (г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 188).
Наличие водительских прав категории «А» и шлема обязательно!
- Мотоцикл Triumph Street Triple 765 RS
- Мотоцикл Triumph Tiger 1200 XRT
- Мотоцикл Triumph Bonneville Bobber
- Мотоцикл Honda CB 650 R
- Мотоцикл Honda NC 750 S
- Мотоцикл Honda GL 1800 Gold Wing
- Мотоцикл Honda CRF 1000 Africa Twin
Записаться на тест-райд можно по тел.
Благодарим за участие и помощь в организации данного мероприятия наших постоянных партнеров Мотошкола 54, а также ТРЦ «Арена» за предоставление площадки.
Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60г
Тел. 8 (383) 36−36−581
Сайт: triumph-nsk.ru
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Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60г
Тел. +7 (383) 36−36−582
Сайт: https://motoland-honda.ru
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