Официальный дилер мотоциклов TRIUMPH приезжает в Барнаул

Только 1 и 2 июня в Барнауле состоится Большой тест-райд новых мотоциклов Triumph.

Triumph — это старейший бренд мотоциклов Великобритании, основанный в 1902 году.

В мотоциклах Triumph чувствуется время и принадлежность к разным эпохам и субкультурам. Бренд с успехом выпускает основные виды мотоциклов, включая модели в ретростиле. Классические, спортивные, турист и турист-эндуро, родстеры и круизеры — в каждом из них есть свои особенности дизайна и специфические технические характеристики.

Мотоциклы Triumph. Фото предоставлено рекламодателем.

Помимо Triumph Новосибирск, в данном мероприятии будет также принимать участие Honda Мотоленд Новосибирск. Оба дилерских центра представят вашему вниманию новейшие модели 2019 г.

Большой тест-райд — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь новых мотоциклов японского и английского брендов.

Мотоциклы Triumph. Фото предоставлено рекламодателем.

Первый день мероприятия начнется в субботу, 1 июня, в 10.00 и закончится в 20.00. Второй день — 2 июня с 10.00 до 18.00.

Место проведения тест-райда: площадка ТРЦ Арена (г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 188).

Наличие водительских прав категории «А» и шлема обязательно!

В тест-райдах участвуют следующие модели мотоциклов 2019 года: Мотоцикл Triumph Street Triple 765 RS

Мотоцикл Triumph Tiger 1200 XRT

Мотоцикл Triumph Bonneville Bobber

Мотоцикл Honda CB 650 R

Мотоцикл Honda NC 750 S

Мотоцикл Honda GL 1800 Gold Wing

Мотоцикл Honda CRF 1000 Africa Twin

Записаться на тест-райд можно по тел. +7 (909) 534-67-70 , либо заполнив заявку на нашем сайте.

Благодарим за участие и помощь в организации данного мероприятия наших постоянных партнеров Мотошкола 54, а также ТРЦ «Арена» за предоставление площадки.

Мотоциклы Triumph. Фото предоставлено рекламодателем.

Официальный дилерский центр «Triumph Новосибирск» Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60г

Тел. 8 (383) 36−36−581

Сайт: triumph-nsk.ru

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