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Официальный дилер мотоциклов TRIUMPH приезжает в Барнаул

Только 1 и 2 июня в Барнауле состоится Большой тест-райд новых мотоциклов Triumph.

Мотоцикл Triumph.
Мотоцикл Triumph.
Фото предоставлено рекламодателем.

Triumph — это старейший бренд мотоциклов Великобритании, основанный в 1902 году.

В мотоциклах Triumph чувствуется время и принадлежность к разным эпохам и субкультурам. Бренд с успехом выпускает основные виды мотоциклов, включая модели в ретростиле. Классические, спортивные, турист и турист-эндуро, родстеры и круизеры — в каждом из них есть свои особенности дизайна и специфические технические характеристики.

Мотоциклы Triumph.
Мотоциклы Triumph.
Фото предоставлено рекламодателем.

Помимо Triumph Новосибирск, в данном мероприятии будет также принимать участие Honda Мотоленд Новосибирск. Оба дилерских центра представят вашему вниманию новейшие модели 2019 г.

Большой тест-райд — это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь новых мотоциклов японского и английского брендов.

Мотоциклы Triumph.
Мотоциклы Triumph.
Фото предоставлено рекламодателем.

Первый день мероприятия начнется в субботу, 1 июня, в 10.00 и закончится в 20.00. Второй день — 2 июня с 10.00 до 18.00.

Место проведения тест-райда: площадка ТРЦ Арена (г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 188).

Наличие водительских прав категории «А» и шлема обязательно!

В тест-райдах участвуют следующие модели мотоциклов 2019 года:
  • Мотоцикл Triumph Street Triple 765 RS
  • Мотоцикл Triumph Tiger 1200 XRT
  • Мотоцикл Triumph Bonneville Bobber
  • Мотоцикл Honda CB 650 R
  • Мотоцикл Honda NC 750 S
  • Мотоцикл Honda GL 1800 Gold Wing
  • Мотоцикл Honda CRF 1000 Africa Twin

Записаться на тест-райд можно по тел. +7 (909) 534-67-70, либо заполнив заявку на нашем сайте.

Благодарим за участие и помощь в организации данного мероприятия наших постоянных партнеров Мотошкола 54, а также ТРЦ «Арена» за предоставление площадки.

Мотоциклы Triumph.
Мотоциклы Triumph.
Фото предоставлено рекламодателем.
Официальный дилерский центр «Triumph Новосибирск»

Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60г
Тел. 8 (383) 36−36−581
Сайт: triumph-nsk.ru
Социальные сети: Instagram, «ВКонтакте», Facebook

Официальный дилерский центр «Honda Мотоленд Новосибирск»

Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 60г
Тел. +7 (383) 36−36−582
Сайт: https://motoland-honda.ru
Социальные сети: Instagram, «ВКонтакте», Facebook

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