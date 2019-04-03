Оформить кредит без страховок от 11,5% можно в СИБСОЦБАНКе

Очень многие банки при формировании кредита предлагает заёмщику оформить договор добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. На самом деле, при получении обычного кредита или кредитной карты, оформление страховки ни в коем случае не является обязательным моментом.

Сибсоцбанк предлагает своим клиентам оформить потребительский кредит без страховок на любые цели — ремонт квартиры, отпуск, обучение или другие неотложные нужды. Процентные ставки начинаются от 11,5% годовых. Кредит оформляется на срок до 5 лет. Сумму займа может быть от 30000 рублей, максимальную сумму банк рассчитывает индивидуально для каждого заёмщика, исходя из его платежеспособности. Получить кредит могут физические лица в возрасте, как правило, от 25 лет, имеющие постоянное место жительства на территории Алтайского края, непрерывный стаж на последнем месте работы не менее 6 мес.

Александр Кузнецов,

начальник Управления розничного бизнеса «СИБСОЦБАНК» ООО:

Мы заботимся о том, чтобы финансовые условия наших программ кредитования были максимально привлекательны для клиентов и отвечали их текущим потребностям и возможностям. Заемщики это видят, ценят и с удовольствием оформляют займы банка.

Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором и рассчитайте предварительные условия вашего кредита, не выходя из дома. Оценив полученные расчеты, вы сможете без труда определить, на какой срок и на какую сумму стоит оформить кредит.

Для подачи заявки на кредит заполните онлайн-форму на сайте банка www.sibsoc.ru

Полные условия кредитования: Заемщик — Физические лица в возрасте, как правило, от 25 лет, постоянно проживающие на территории Алтайского края, непрерывный стаж не менее 6 мес. Валюта-рубли. Срок — до пяти лет. Сумма кредита от 30000 рублей. Максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности. Предлагаемые кредитные проценты могут составлять: 12%-18% годовых в зависимости от категории клиента, индивидуального уровня риска, наличие «хорошей» кредитной истории в «СИБСОЦБАНК» ООО, а также наличия обеспечения по кредиту. Вид обеспечения определяется индивидуально по согласованию сторон. Все заемщики, могут получить скидку 0,5 п.п. при отправке заявки через сайт Банка. При отсутствии положительной кредитной истории ставка увеличивается на 2 п.п. Комиссии взимаются в соответствии с действующими тарифами Банка.

Погашение — ежемесячно по установленному графику. Допускается досрочное погашение кредита без взимания штрафных санкций.