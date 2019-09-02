Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов теплосетей

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 2 сентября в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 25,1 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:
- С 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября — жители 5 многоквартирных домов по улицам Песчаная и Некрасова, а также проспекта Комсомольского;
- С 9.00 до 21.00 5 сентября — жители 11 многоквартирных домов, детский сад и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина;
- С 9.00 3 сентября до 9.00 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.
Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, а также центральных тепловых пунктах, требующие временное ограничение ресурса:
- С 9.00 2 сентября до 9.00 4 сентября — жители 11 многоквартирных домов и 2 детских сад по улице Северо-Западная и проспекту Ленина;
- С 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября — жители 4 многоквартирных домов по улице Гущина;
- С 9.00 4 сентября до 9.00 5 сентября — для жителей 10 многоквартирных домов и детского сада по улицам Монтажников и В. Кащеевой.
- По 3 сентября включительно — частные дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;
- С 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;
- С 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.
Всего под временным ограничением горячего водоснабжения на текущей неделе в разное время окажутся 14 949 барнаульцев.
Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:
Пояснения:
- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;
- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.
- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.
Справка
В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.