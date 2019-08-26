Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов вспомогательного оборудования и теплосетей

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, а также ремонтом вспомогательного оборудования на центральных тепловых пунктах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения 1500 жителям Ленинского и Октябрьского районов города, а также пос. Новосиликатный.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 21 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 20,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

С 9.00 27 августа по 30 августа включительно — жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81;

На участке в 72 метра энергетики 144 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 50 лет и диаметром 76 мм.

В связи с техническим перевооружением насосных агрегатов и подогревателей горячего водоснабжения, под ограничение ресурса попадают:

С 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова.

С 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

По 30 августа включительно — для дома по адресу проспект Строителей 41а.

До 9.00 29 августа — для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный.

До 9.00 29 августа — 35 частных дома в границах улиц Советской Армии , Транзитной и 2-й Северо-Западной , проезда Ракетного.

Всего под ограничением горячей воды в Барнауле на 26 августа находятся 7851 житель.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакой знак , значит ресурс исправно подается , если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

Справка

В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.