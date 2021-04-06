Охлобыстин предложил закрыть Первый канал и «вторую кнопку»

«Первый канал стесняюсь смотреть, второй тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали», — заявил он.

Охлобыстин отметил, что иногда смотрит ТНТ, когда там показывают проекты с его участием. Однако не для того, чтобы полюбоваться собой, а проверить — «не опозорился ли?», пишет News.ru.

Досталось от актера и реалити-шоу «Дом-2», которое ранее выходило на ТНТ.

Реалити-шоу «Дом-2», ожидающее перезапуска на телеканале «Ю», потеряет основную аудиторию, останутся только «маньячные маньяки-онанисты», привыкшие смотреть телевизор с утра до вечера, считает Охлобыстин. По его словам, на фоне скандала передача некоторое время «побулькает», но уверен, что большинству «это все уже надоело».

При этом актер подчеркнул — не осуждает репертуар многих каналов, так как понимает, что людям необходимо работать на разные аудитории.