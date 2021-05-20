Охотник за вирусами. Где выгодно приобрести рециркулятор для обеззараживания воздуха

Лето! Некогда болеть! Однако инфекции не дремлют. Поэтому так важно, чтобы дома и на работе был чистый воздух.

«Алтайэнергосбыт» предлагает сохранять здоровье, обеззараживая воздух от вирусов с помощью рециркулятора.

5 очевидных преимуществ таких приборов: Эффективно очищают помещение от вирусов и микробов; Обеззараживание происходит внутри корпуса; Безвреден для людей и животных; Малое энергопотребление; Простое управление.

Приобрести рециркуляторы по привлекательной цене можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122